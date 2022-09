Photo: VNA



Bac Giang (VNA) - Le Comité populaire provincial de Bac Giang a promulgué le projet de promotion de la coopération internationale au niveau provincial avec les localités étrangères pour la période 2021 - 2025.

D'ici 2025, la province de Bac Giang (Nord) établira sa coopération avec deux ou trois localités des pays que sont la Chine, le Japon, la République de Corée, le Laos et les pays de l'ASEAN.

Bac Giang cherche également à améliorer sa proactivité et sa créativité dans la direction et l'administration des affaires étrangères et la mobilisation des ressources étrangères au service du développement socio-économique.

En plus de maintenir et de tirer parti des liens avec les partenaires traditionnels, principalement en Asie du Nord-Est et en Asie du Sud-Est, Bac Giang cherche à favoriser les liens avec les localités, les organisations et les entreprises venues d'Amérique, d'Europe et du Moyen-Orient. Les localités se concentreront sur la collaboration dans l'industrie, le commerce, les technologies avancées, l'agriculture, la conservation et la consommation des produits agricoles.

En particulier, Bac Giang favorisera la connexion entre la communauté vietnamienne à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Selon le directeur du Service des affaires étrangères de Bac Giang, Ngo Bien Cuong, Bac Giang a l'intention de construire d'ici 2030 environ 20 zones industrielles et urbaines couvrant une superficie totale de près de 6.000 ha et 51 clusters industriels sur plus de 2.000 ha.

Au cours du premier semestre, Bac Giang a mené diverses activités diplomatiques, notamment des visites de travail à Singapour et aux États-Unis, l'organisation de séminaires internationaux et l'accueil d'événements sportifs régionaux. -VNA