Bac Giang (VNA) - Le Comité populaire de la province de Bac Giang (Nord) et le ministère des Affaires étrangères ont organisé mardi 29 mars une conférence en ligne destinée à promouvoir l’exportation des litchis et d’autres produits correspondant à ses avantages comparatifs vers les États-Unis.

Les litchis représentent une spécialité de la province de Bac Giang. Photo : VNA

L’événement s’est déroulé simultanément par liaison vidéo à Bac Giang, à l’ambassade et à l’office du commerce du Vietnam aux États-Unis ainsi qu’à de nombreuses entreprises et centres commerciaux nationaux et étrangers.

Le vice-président du Comité populaire provincial Phan Thê Tuân a déclaré que le litchi de Bac Giang qui est exporté dans plus de 30 pays et territoires, est devenu une marque célèbre tant au pays qu’à l’étranger. Sa marque et son indication géographique ont été protégées dans huit pays (Chine, États-Unis, Japon, Australie, République de Corée, Singapour, Laos et Cambodge).

Grâce à des conditions météorologiques favorables, la production de litchis de cette année est estimée à plus de 160.000 tonnes, dont environ 1.600 tonnes devraient être expédiées aux États-Unis, en Australie et dans l’UE. Les fruits à maturation précoce devraient être récoltés à partir du 15 mai tandis que la saison de récolte principale se déroulera du 10 juin au 30 juillet.

Phan Thê Tuân a noté que Bac Giang attache de l’importance aux marchés nationaux et étrangers, ajoutant qu’il considère les États-Unis comme un marché potentiel avec un grand pouvoir d’achat mais aussi des exigences strictes en matière de sécurité alimentaire.

Il a exprimé son espoir que l’ambassade du Vietnam aidera à mettre en relation les importateurs américains avec les commerçants vietnamiens de litchis pour coopérer dans le commerce du litchi frais et transformé, ainsi que d’autres produits agricoles potentiels de Bac Giang.

Le vice-ambassadeur du Vietnam aux États-Unis et ministre conseiller Hoang Thi Thanh Nga a affirmé que l’ambassade apportera un soutien maximal pour présenter les potentialités et les avantages de la province aux partenaires américains.

Pendant ce temps, l’Association des entrepreneurs vietnamiens aux États-Unis a déclaré que des efforts conjoints entre l’administration, les entreprises et les entreprises de transport, y compris les compagnies aériennes, sont nécessaires pour l’exportation de litchis vers les États-Unis.

Le président du Comité populaire provincial, Lê Anh Duong, a déclaré qu’en 2021, Bac Giang a exporté plus de 2 milliards de dollars de marchandises aux États-Unis et est devenu le principal fournisseur de plusieurs composants électroniques pour certaines grandes entreprises américaines. Entre-temps, de nombreux fruits américains, notamment la pomme, le raisin et la fraise, sont présents depuis longtemps dans la province.

Dans les temps à venir, la province continuera à développer une agriculture biologique et de haute qualité afin de favoriser l’exportation, a-t-il poursuivi, soulignant que 40 à 50% de la production locale de litchis ont été expédiés à l’étranger, mais que la majorité est constituée de fruits frais tandis que les exportations des produits transformés restent modestes.

Bac Giang attirera donc des investissements dans la transformation des litchis et améliorera la technologie de production afin d’accélérer l’expédition à l’étranger des produits transformés, a-t-il indiqué.

A cette occasion, les entreprises de négoce des litchis et les agences concernées ont signé des protocoles de coopération pour l’exportation des litchis vers les États-Unis. – VNA