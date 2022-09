Bac Giang (VNA) – La province septentrionale de Bac Giang prévoit d'investir davantage dans le développement et la mise à niveau de ses produits reconnus par le programme «À chaque commune, son produit» (OCOP).

Plus précisément, la localité vise à relever d'ici 2030 le classement de 95 produits ayant été certifiés comme produits trois et quatre étoiles pendant la période 2019-2020.

Parallèlement au développement des entreprises et des coopératives participant au programme OCOP, Bac Giang s'efforce de faire reconnaître chaque année de 25 à 30 produits comme produits OCOP trois étoiles et plus.

En 2030, la province devra compter de 350 à 400 produits OCOP, dont de trois à cinq produits cinq étoiles et de 50 à 60 produits quatre étoiles.

D'ici 2030, Bac Giang accélère le développement du tourisme rural et communautaire, tout en multipliant les activités de promotion du commerce pour ses produits OCOP afin d'augmenter les ventes et les débouchés.

Fin août, Bac Giang comptait 180 produits OCOP trois étoiles et plus. Elle était parmi les premières localités du pays en termes de nombre de produits OCOP.-VNA