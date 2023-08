Bac Giang (VNA) – D’ici la fin de l’année, la province de Bac Giang (Nord) mettra en œuvre de nombreuses solutions pour développer le commerce, les services et l’importation et l’exportation, a fait savoir le Département provincial de l’industrie et du commerce.

Vue du Parc industriel de Van Trung, dans la province de Bac Giang. Photo: VNA





Les solutions comprennent la collaboration avec la Société par actions de transport et de commerce ferroviairse (Ratraco) pour moderniser la gare ferroviaire internationale de Kep, à Lang Giang, et le renforcement de l’attraction des projets de services, de commerce, de logistique, de dépôt de conteneurs intérieur, de dépôts pétroliers, et de centres commerciaux.



Les travaux devront faliciter le développement des services, conformément à la planification de province de Bac Giang durant la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050.

De plus, Bac Giang se concentre sur le développement des canaux de distribution, la création d’un système de vente en gros et au détail, la distribution harmonieuse par zones géographiques pour répondre aux besoins de production et de consommation de la population.

Elle envisage de continuer à promouvoir les activités de commerce électronique ; de renforcer l’innovation dans les activités de promotion commerciale; de soutenir la promotion de produits locaux; d’améliorer les capacités de production, la compétitivité, le commerce et le développement des services ; d’élargir ses



Bac Giang s’efforce d’atteindre une croissance du secteur des services de 9 à 10 % par an sur la période 2021-2030. D’ici 2030, la province vise à développer un secteur des services diversifié, moderne et durable ; à se concentrer sur certains services à fort potentiel, faisant de Bac Giang une porte d’entrée et un centre de transit de marchandises et de logistique et de commerce de la région.

La province s’emploie à former et à développer des zones touristiques nationales, transformant les services touristiques en un secteur économique important ; à continuer à prioriser le développement des services essentiels et à encourager le développement de nouveaux services.

Selon le Comité populaire provincial de Bac Giang, les activités commerciales et de services dans la province depuis le début de 2023 ont obtenu de nombreux résultats positifs.

Les ventes des litchis, dont 111.200 tonnes ou 55,1% de la production sont exportées, et les services auxiliaires de la province sont estimés à plus de 6.876 milliards de dôngs, soit une augmentation de 91 milliards de dôngs par rapport à 2022.

Le chiffre d’affaires à l’importation et à l’exportation de la province en 7 mois a atteint 23,1 milliards de dollars, en hausse de 0,3% par rapport à la même période de l’an dernier, dont les exportations se sont établies à 12,2 milliards de dollars, en hausse de 5,1% et les importations à 11 milliards de dollars, en baisse de 4,6%. – VNA