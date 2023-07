La récolte de litchis à Luc Ngan, province de Bac Giang, bat son plein. Photo : VNA

Bac Giang (VNA) - En plus de promouvoir la récolte de litchis frais pour la consommation intérieure et l’exportation, de nombreux producteurs exploitent pleinement les séchoirs à litchis.

La récolte de litchis dans le district de Luc Ngan, province de Bac Giang (Nord), bat son plein. Cette année, ce district compte plus de 17.300 ha pour une production totale de 98.000 tonnes. Au 23 juin, 50.000 tonnes de litchis avaient étés écoulées, dont plus de 22.000 tonnes exportées, principalement vers la Chine, le Cambodge et le Japon. En plus du fruit frais, le litchi est transformé en de nombreux produits, contribuant ainsi à la diversité de la production agricole locale.

Actuellement, Luc Ngan compte plus de 3.000 séchoirs, utilisant soit du charbon, soit des fours électriques et des chaudières. De plus, le litchi est également surgelé. Un four de séchage a généralement une capacité de 9 à 10 tonnes par jour. “Cette saison, les litchis sont de bonne qualité, beaux et mûrs, ce qui garantit la qualité des fruits séchés. Étant donné que le four est situé près des zones de production, il permet aux gens de vendre directement sans passer par des magasins. J’ai recruté 14 personnes venant de différentes provinces pour travailler dans mes séchoirs. Chaque lot est vendu en gros“, raconte le propriétaire d’un établissement.

Vi Thành Luân, du village de Hang Bông, commune de Hông Giang, fait partie des rares producteurs séchant les litchis avec un four électrique. “Le marché des litchis séchés est lucratif. Un kilo de fruits frais se vend en effet de 8.000 à 9.000 dôngs, tandis qu’il se vend entre 45.000 et 50.000 dôngs une fois séché“, explique M. Luân.

Pour sa part, la coentreprise Global Food import-export, basée dans la commune de Phuong Son, augmente ses achats de litchis pour les transformer en jus, en produits surgelés et en conserve. Cette année, elle prévoit d’acheter plus de 2.000 tonnes de litchis. En plus des technologies et équipements existants, elle a investi plus de 2 milliards de dôngs dans une technologie d’emballage sous vide conforme aux normes internationales, offrant ainsi l’avantage de prolonger la durée de conservation et d’augmenter la fraîcheur des produits. -CVN/VNA