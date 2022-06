Photo:baobacgiang.com.vn

Bac Giang (VNA) - Selon le Comité populaire de la province septentrionale de Bac Giang, cette localité est en train d'accélérer la mise en œuvre de mesures pour améliorer son indice de compétitivité provinciale.

Les autorités multiplient les échanges et dialogues via de nombreux canaux afin d'écouter des suggestions des investisseurs et des entreprises et régler à temps leurs plaintes et recommandations .

Chaque année, chaque unité ou localité doit lancer au moins une initiative pour améliorer l’indice de compétitivité provinciale, a déclaré le président du Comité populaire provincial, Le Anh Duong.

De plus, la province promulguera un ensemble de critères de sélection des investisseurs dans l’industrie pour assurer la qualité des projets sélectionnés, a-t-il ajouté.

Bac Giang se concentrera également sur la modernisation de ses infrastructures de transport, notamment des routes la reliant aux provinces de Bac Ninh, Hai Duong, Thai Nguyen, Lang Son, Quang Ninh et à la capitale Hanoï.

Par ailleurs, Bac Giang cherche également à améliorer la qualité de ses ressources humaines pour répondre aux exigences des entreprises, à aider les investisseurs et entreprises à résoudre leurs difficultés ainsi qu’à renforcer la gestion étatique des projets.

Bac Giang se coordonnera avec la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) et d’autres agences de ressort central et quelques localités bien placées dans le classement national de l’indice de compétitivité provinciale, dans l’organisation de conférences pour étudier leurs expériences en matière d’amélioration de cette indice.

Les autorités provinciales ont également demandé d’accélérer la réforme administrative, afin de raccourcir au moins 30% du temps de traitement de quelques démarches administratives. Les organes administratifs locaux devraient publier le nombre de dossiers déjà ou pas encore traités sur son portail électronique.

L’année dernière, Bac Giang s’est classé au 31e rang national sur le total de 63 villes et provinces dans le classement de l’indice de compétitivité provinciale, soit un recul de quatre places par rapport à 2020.

La province est située dans la région Nord-Est du Vietnam, sur le couloir économique Lang Son - Hanoï - Ho Chi Minh-Ville - Moc Bai. Elle est adjacente à la capitale Hanoï et aux provinces de Bac Ninh, Hai Duong, Lang Son, Quang Ninh et Thai Nguyen, ainsi qu’au "Triangle de développement économique" Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh.

Selon le rapport du comité provincial du Parti, la croissance du produit intérieur brut régional (GRDP) au premier trimestre de 2022 a atteint 14,33% et 24,03% au deuxième trimestre, figurant en tête du classement national.

Au premier semestre, la valeur de la production agricole provincial a augmenté de 2,9% ; celle de la production industrielle, de 55,5% et celle du secteur des services, de 24,5%. Le total des ventes au détail de biens et services de consommation a également progressé de 14,1%. Le commerce extérieur provincial s’est élevé à 18,6 milliards de dollars, en hausse de 40,2% en glissement annuel.

Lors de la récente séance de travail le 12 juin dernier avec la Permanence du Comité provincial du Parti, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté la province de Bac Giang à mettre l'accent sur le développement vert et durable, à promouvoir la transformation numérique et la transition énergétique.

Le chef du gouvernement a demandé à la province de continuer de mettre en œuvre des mesures de prévention et de contrôle du COVID-19, favorisant ainsi sa relance et son développement socio-économique

Bac Giang devrait créer des percées dans le développement des infrastructures stratégiques, le renforcement des institutions, l'administration et la formation des ressources humaines, a-t-il demandé.

Le Premier ministre a également suggéré à la province de promouvoir l'innovation scientifique et technologique, d’améliorer sa productivité, d'attirer de façon sélective les investissements étrangers et d’améliorer l'efficacité de ses investissements. -VNA