Photo: https://skhcn.bacgiang.gov.vn/



Bac Giang (VNA) - Le ministère des Sciences et Technologies, en coordination avec le Comité populaire de la province de Bac Giang (Nord), a tenu une conférence de bilan de cinq ans de mise en œuvre du Programme des zones rurales et montagneuses pour la période 2016-2025.

La conférence a vu la présence du vice-ministre des Sciences et des Technologies Nguyen Hoang Giang ; des vices-présidents du Comité populaire des provinces de Bac Giang, Thai Binh, Dong Thap, Gia Lai et lang Son ; des représentants de 55 services des sciences et technologies de villes et provinces ; outre des scientifiques, d’agences d’assistance au transfert scientifique et technologiques.

La conférence visait à évaluer les résultats de ce programme quinquennal intitulé "Soutenir l'application et le transfert des progrès scientifiques et technologiques pour promouvoir le développement socio-économique dans les zones rurales, montagneuses et celles peuplées d'ethnies minoritaires au cours de la période 2016-2025" (Programme des zones rurales et montagneuses), ce pour fixer l'orientation et la mise en œuvre du programme pour la période 2021-2025.

Les zones rurales, montagneuses et celles peuplées d'ethnies minoritaires représentent plus de 60% de la superficie du pays, ont une importance particulière en termes d'économie, de société, de sécurité et de défense nationales et dispose aussi un grand potentiel pour se développer.

Cependant, l'état actuel des zones rurales, montagneuses et celles peuplées d'ethnies minoritaires n'est pas à la mesure de son rôle, de sa position et de son potentiel. Par conséquent, l'une des solutions les plus importantes est d'y apporter rapidement des progrès scientifiques et technologiques, de promouvoir l'application des sciences et technologies dans la production et la vie quotidienne.

Le Programme des zones rurales et montagneuses, approuvé par le Premier ministre, a été mis en œuvre dans la moitié du temps. Après cinq ans de mise en œuvre, le programme a apporté une efficacité socio-économique, créant une dynamique pour l'application rapide des avancées des sciences et technologies dans la production, promouvant le développement socio-économique des zones rurales, montagneuses et celles peuplées d'ethnies minoritaires .

Jusqu'à présent, 400 projets ont été approuvés pour être déployés dans 61 villes et provinces pour un coût d'investissement total de plus de 3.000 milliards de dongs (129 millions de dollars). Les projets d'assistance au transfert sont mis en œuvre dans de nombreux domaines tels que la culture, l'élevage, la pêche, les technologies de préservation, la transformation ...

Cependant, la mise en œuvre du programme se heurte à des difficultés sur le plan de promulgation des documents, de finance, de gestion de projets...

Un modèle de plantation végétale dans le serre. Photo : VNA



Le directeur du Service des sciences et des technologies de la province de Bac Giang, Nguyen Thanh Binh, a déclaré que certains projets et programmes devaient encore ajuster l'emplacement et l'envergure de production. Il n'y a pas beaucoup de projets de liens entre les régions, organisations, entreprises et producteurs. Le décaissement des fonds pour la mise en œuvre laisse à désirer.

Le vice-ministre des Sciences et des Technologies Nguyen Hoang Giang a souligné que le Programme des zones rurales et montagneuses avait atteint les objectifs et les contenu fixés pour 2020.

Pour atteindre l'ensemble des objectifs, les contenus fixés pour 2025, le vice-ministre a précisé qu'il devrait avoir des solutions plus appropriées dans l'organisation, la sélection des projets et des technologies pour tous les domaines ; réviser et perfectionner les couloirs juridiques pour faciliter la mise en œuvre du programme ; élaborer des plans de mise en œuvre annuels et des plans détaillés pour toute la période 2021-2025 ; renforcer l'inspection et exhorter les organisations à soutenir le transfert de technologies pour mettre en œuvre des projets pour atteindre de meilleurs résultats. -VNA