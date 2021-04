Nouilles de riz de la coopérative de Thuân Huong, district de Luc Ngan, province de Bac Giang. Photo: VNA



Bac Giang (VNA) – La province de Bac Giang (Nord) a approuvé la mise en œuvre de son programme de promotion industrielle d’ici 2025, avec un capital prévisionnel de 309 milliards de dôngs (plus de 14 millions de dollars).

Cette année, la province dépensera 3,5 milliards de dôngs pour mettre en œuvre 21 projets de promotion industrielle.

Ces projets se concentrent sur le soutien de modèles de démonstration technique ; le transfert de technologies, l'application de machines modernes et de progrès technicoscientifiques ; le développement de produits industriels ruraux typiques, l’amélioration de la capacité de gestion des entreprises; la capacité d'appliquer une production industrielle plus respectueuse de l’environnement; le conseil et l’assistance aux établissements industriels ruraux; la fourniture d'informations et la propagande; l’amélioration de la capacité de gestion et de mise en œuvre du programme de promotion industrielle.

D'ici à 2025, la province encouragera les activités d'échanges de produits industriels ruraux, créera des produits et des groupes de produits hautement compétitifs pour répondre aux exigences des marchés, en particulier ceux d'exportation.

Dans le même temps, elle augmentera la part de transformation des produits industriels, agricoles, forestiers et aquatiques; accroîtra la valeur et le contenu technologique des produits industriels et artisanaux.

La province crée des conditions favorables aux établissements industriels ruraux pour accéder aux nouvelles technologies, développer l'économie numérique, améliorer la productivité, la qualité, la compétitivité et mettre en œuvre efficacement le processus d’intégration économique internationale.

Durant cette période, cette localité se focalisera sur le soutien au développement de modèles de démonstration technique pour diffuser de nouvelles technologies, produire de nouveaux produits et matériaux.

Elle donnera la priorité à la construction de modèles de transformation agro-sylvicole, au développement de la mécanique pour l'agriculture, la production de matériaux de construction, de menuiserie, d'artisanat, les industries auxiliaires…

La province soutient les modèles de production industrielle respectueuse de l’environnement, l’organisation des foires de produits industriels ruraux et de l'artisanat dans la province en association avec le programme national de promotion industrielle.

En 2020, le Centre pour la promotion de l'industrie et la promotion du commerce de la province de Bac Giang a mis en œuvre 3 projets nationaux de promotion industrielle avec un budget de 2,1 milliards de dôngs pour soutenir le développement de la fabrication de produits mécaniques, d'emballages et de nouilles de riz dans la province.

26 autres projets de promotion industrielle ont été déployés, d’un capital de 4,5 milliards de dôngs tirés du budget provincial, pour aider 15 unités de production industrielle rurales à moderniser leurs machines, organiser des cours de formation sur la 4e révolution industrielle, la gestion du personnel, des finances… Ce centre soutient la conception d'emballage de produits classés dans le programme OCOP (Une commune, un produit – OCOP) pour 10 établissements industriels ruraux...

Le Centre a aidé les entreprises à concevoir et imprimer les emballages du litchi Luc Ngan exportés au Japon pour augmenter la valeur d'exportation, contribuant ainsi à créer des liens de production et des ventes de produits dans les établissements industriels ruraux, conformément aux chaînes de la valeur, garantir la qualité pour participer à la chaîne de production et fournir des produits sur les marchés domestique et étranger.

Les projets de promotion industrielle encouragent également les organisations et particuliers à investir dans le développement de la production dans des régions aux conditions socio-économiques difficiles et extrêmement difficiles, aident les jeunes à s'établir et à se lancer dans une carrière, aident à promouvoir et introduire de nouveaux produits des districts, à promouvoir les produits des villages de métier traditionnel.

Le soutien efficace du programme national de promotion industrielle vise à faire de cette province l'un des centres industriels de la région du Nord d'ici 2030. -VNA