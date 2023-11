Récolte de litchis dans un ménage du district de Luc Ngan, Bac Giang. Photo : VNA



Bac Giang (VNA) - D'ici 2025, la province de Bac Giang se concentrera sur la promotion de la transformation numérique dans le secteur agricole et rural, a fait savoir le chef du Département provincial de l'agriculture et du développement rural, Duong Thanh Tung.



En conséquence, Bac Giang édifiera un grand système de données sur l'agriculture et le développement rural tels que la terre, la culture, la pêche..., pour servir à la direction et à la gestion des organes d'État, à la production et aux affaires des habitants et des entreprises.

La province édifiera aussi un ensemble de données pour numériser toutes les zones de production agricole concentrées, délivrera des codes d’identification aux fermes et aux ménages d’élevage, à la demande des marchés de produits agricoles.



Bac Giang s’intéressera à l’application de la technologie numérique pour amener ses principaux ménages producteurs agricoles et leurs produits OCOP (à chaque commune un produit) ont été organisées au cours des six ...sur la plateforme de commerce électronique, appliquera la transformation numérique dans la gestion et le développement des produits OCOP au niveau provincial, établira de nouvelles zones rurales intelligentes.



Bac Giang se concentrera sur le développement de l'agriculture intelligente et de précision, en augmentant la proportion de l'agriculture numérique dans l'économie (au moins 15 %), sur l’application de la blockchain pour suivre les produits dans une économie circulaire associée au commerce électronique, accélérera la connexion avec d'autres industries pour former une production agricole intelligente s'adaptant au changement climatique et résiliente aux épidémies.



En outre, Bac Giang va construire et élargir les modèles de villages intelligents et de villages d’application de la technologie numérique ; développer l’agriculture électronique et le commerce électronique ; appliquer les technologies de l'information et de hautes technologies dans la gestion de l'information, l'analyse des données et l'alerte en cas d'épidémies et de catastrophes naturelles, la gestion des zones de matières premières...





L'application de h auts technologies dans la culture à la coopérative de légumes Yen Dung Clean (Bac Giang). Photo : VNA auts technologies dans la culture à la coopérative de légumes Yen Dung Clean (Bac Giang). Photo : VNA

Au troisième trimestre 2023, le secteur de l'agriculture et du développement rural de Bac Giang a mis en oeuvre les activités du Centre provincial de surveillance, de direction, de gestion et de protection de la forêt, achevé le système d'information et de base de données sur l'élevage et le système de gestion de la base de données sur la pêche dans 10 districts et villes.

Bac Giang a créé une carte numérique des zones de production concentrées, des zones de produits agricoles clés et typiques ; édifié les codes de zone de plantation (à l'échelle de 10 hectares ou plus), numérisé les zones de culture fruitière concentrées et les processus de production biologique.



La localité a notamment utilisé des drones pour semer des graines et pulvériser des pesticides.



Dans le secteur de l'élevage, Bac Giang a appliqué les technologies de l'information dans la gestion des épidémies grâce au système d'information en ligne sur la santé animale du Vietnam (VAHIS-Viet Nam Animal Health Information System).



Pour le secteur de la pêche, Bac Giang a appliqué la technologie d'automatisation dans la gestion, les soins et l'élevage à travers des capteurs, des équipements de mesure environnementale, des générateurs d'oxygène...- VNA