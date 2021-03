Bac Giang (VNA) – La province de Bac Giang (Nord) accélère sa transformation numérique en vue de l’édification de l’e-gouvernement et du développement de l’économie numérique, a déclaré Trân Minh Chiên, directeur du service provincial de l’Information et des Communications.

Chaîne de production de batteries solaires de la Sarl JA Solar Vietnam, implantée dans la ZI de Quang Châu, province de Bac Giang. Photo: VNA



En vue d’y parvenir, Bac Giang continue de bien mettre en œuvre la Résolution N° 52-NQ / TW du 29 septembre 2019 du Bureau politique sur un certain nombre d’options et de politiques concernant la participation à la quatrième révolution industrielle, a-t-il précisé.

La province a publié des programmes et des plans de développement urbain intelligent pour réussir à mettre en place un gouvernement électronique a-t-il indiqué.

En outre, la province se concentre sur la construction d'infrastructures de télécommunications complètes en vue de l’édification d’un gouvernement numérique et de villes intelligentes, renforce la fourniture de services publics en ligne aux niveaux 3 et 4 afin d'augmenter le degré de satisfaction des citoyens et des entreprises.

Le niveau 3 permet aux utilisateurs de remplir et de soumettre des formulaires en ligne. Le paiement des frais et la remise des documents traités s’appliquent dans les unités administratives.

Le niveau 4, niveau le plus élevé des services publics en ligne, permet aux utilisateurs de remplir et de soumettre des formulaires et de payer des frais en ligne.

Cette localité s’attache sur la mise en œuvre du gouvernement numérique, en particulier au niveau de la commune. Elle s’efforce de faire en sorte que chaque habitant dispose d’un téléphone intelligent, que chaque famille soit connectée au réseau par un câble optique à haut débit.

L’achèvement de l'infrastructure de la 4G, la préparation du développement de l'infrastructure 5G dans les zones industrielles pour soutenir la "fabrication intelligente" afin d'accueillir de nouvelles vagues d'investissement, le développement de l’e-commerce, des start-ups, l’établissement de données ouvertes sont les priorités de Bac Giang.

Bac Giang allouera des fonds pour investir dans la construction d'une plateforme de technologie numérique et mobilisera des ressources pour mettre en œuvre les tâches prioritaires au développement de l’administration électronique.

Elle va promulguer des mécanismes pour attirer des ressources humaines de haute qualité en vue de l’édification de l’e-gouvernement provincial et du développement de l'économie numérique, pour promouvoir le développement socio-économique, assurer la défense nationale et la sécurité dans la province.

Fabrication des matériaux pour les batteries solaires de la Sarl JA Solar Vietnam implantée dans la ZI de Quang Châu, province de Bac Giang. Photo: VNA



Cette année, Bac Giang promeut l'application des technologies de l'information dans les opérations des agences d'État. Elle vise 100% des documents échangés entre les agences d'État (à l'exception des documents confidentiels prescrits par la loi) sous forme électronique, 90% des dossiers au rang provincial, 80% des dossiers au niveau du district et 60% des dossiers au niveau communal traités en ligne.

Autres objectifs: 80% des procédures administratives répondant aux exigences du déploiement des services publics en ligne aux niveaux 3, 4; 90% des habitants et des entreprises de la province satisfaits du traitement des procédures administratives.

Bac Giang a installé un système de caméras de surveillance dans des lieux importants dans la province et appliqué les hautes technologies dans l’agriculture.

Vers fin 2020, la province comptait 440 entreprises dans les secteurs de technologies de l’information, réalisant un chiffre d’affaires de 124.500 milliards de dôngs et reversant 830 milliards de dôngs au budget de l’Etat.

Bac Giang a récemment approuvé le projet de développement des zones urbaines intelligentes jusqu’en 2025, vision 2030 avec un investissement prévu de plus de 1.400 milliards de dôngs mobilisés auprès de plusieurs sources: Etat, particuliers et collectifs…

Pour la période 2021-2022, Bac Giang débutera la construction d'infrastructures des technologies de l’information homogènes, modernes, connexes et sécuritaires répondant aux exigences des zones urbaines intelligentes, la construction de l'administration électronique. Pour la période 2023-2025, Bac Giang perfectionnera ces infrastructures pour répondre aux exigences de la mise en place de zones urbaines intelligentes, la construction de l'e-gouvernance, et continuera d’accélérer l’application des services intelligents dans les domaines du plan, de l’investissement, de l’éducation, des transports, de l’agriculture, de l’industrie et du tourisme. -VNA