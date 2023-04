Zone industrielle de Van Trung dans la province de Bac Giang. Photo: VNA

Bac Giang (VNA) - Au premier trimestre, la province septentrionale de Bac Giang a poursuivi la mise en œuvre de grands projets dont dix bénéficiant d'investissements publics, deux sous forme de partenariat public-privé et neuf bénéficiant de fonds privés.



Il s’agit des projets de construction d’une route reliant la Nationale 37- la Nationale 17- Vo Nhai (province septentrionale de Thai Nguyen) (d’un investissement total de 1.452 milliards de dongs); du pont Dong Viet dans le district de Yen Dung (1.492 milliards); du Centre de la culture et des expos de Bac Giang (540 milliards); du Complexe du tourisme spirituel et écologique de Tay Yen Tu (1.486 milliards) …



Dans le prochain trimestre, Bac Giang accélérera les procédures nécessaires à la mise en chantier de nouveaux projets bénéficiant d'investissements publics, tels que la route reliant la route provinciale 295 à la Nationale 37, le bâtiment d’agences provinciales, l’élargissement du centre médical du district de Son Dong, le siège du Centre provincial de contrôle des maladies…

Route reliant la Nationale 37 - la Nationale 17 - Vo Nhai. Photo: VNA

Parallèlement, la province s'attachera à mener à bien et à promouvoir efficacement plusieurs projets, dont les centres médicaux des districts de Yen Dung, Luc Ngan et Viet Yen, l’Hôpital d'oncologie, l’amélioration des routes provinciales 292, 29 et 298, la route et le pont reliant le district de Hiep Hoa à la cité municipale de Pho Yen, le pont Nhu Nguyet, la station de pompage Chan…



Bac Giang guidera et accélérera la fondation ou l’élargissement des zones industrielles de Yen Son-Bac Lung, Phuc Son, Vietnam-République de Corée.-VNA