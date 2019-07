Un représentant de Rotary Club de Taïpei remet 25.500 dollars au président de l’Association des victimes de l'agent orange/dioxine et de la protection sociale de Ba Ria-Vung Tau. Photo : VNA

Ba Ria–Vung Tau (VNA) – L’Association des victimes de l'agent orange/dioxine et de la protection sociale de la province côtière de Ba Ria-Vung Tau (Sud) a reçu une aide de 25.500 dollars de la part de Rotary Club de Taïpei (Taïwan, Chine).



Ce montant sera utilisé pour financer les opérations chirurgicales pour 10 enfants atteints de cardiopathie congénitale et pour acheter des outils d'apprentissage pour des étudiants défavorisés.



Lam Yan Chang, président de Rotary Club de Taïpei, a indiqué que son club soutenait des programmes de bienfaisance de l’Association des victimes de l'agent orange/dioxine et de la protection sociale de Ba Ria-Vung Tau depuis 11 ans. Il a déclaré espérer qu'avec le soutien de Rotary Club de Taïpei, des patients recevraient le meilleur traitement.



Selon Nguyen Van Nhan, président de l’Association des victimes de l'agent orange/dioxine et de la protection sociale de Ba Ria-Vung Tau, depuis 2008, 42 victimes de l’agent orange ayant des problèmes cardiaques ont bénéficié d'assistances financières de Rotary Club de Taïpei pour des opérations chirurgicales. L’aide financière de Rotary Club de Taïpei a en partie aidé de nombreuses victimes de l'agent orange/dioxine à Ba Ria-Vung Tau à surmonter des difficultés de la vie, a-t-il ajouté. -VNA