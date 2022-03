Bà Ria-Vung Tàu (VNA) - Six pêcheurs ont été secourus après le naufrage de leur bateau au large de l’archipel vietnamien de Truong Sa (Spratleys).

Les pêcheurs sinistrés acheminés à terre dans la ville de Vung Tàu. Photo diffusée par la VNA

Le bateau immatriculé KG 94708TS, de la province de Kiên Giang, dans le delta du Mékong, a rencontré l’incident alors qu’il pêchait dans les eaux le 9 mars. Sept pêcheurs à bord ont réussi à s’échapper du bateau et ont dérivé dans la mer.Le lendemain, ils ont été sauvés par un bateau de pêche, le BD 97551TS, de la province de Binh Dinh qui opérait à proximité. Cependant, un pêcheur nommé Huynh Van Hông était mort d’épuisement.Le même jour, le commandement de la marine a ordonné au navire 743 de se diriger vers le BD 97551TS pour ramener les pêcheurs à terre.Lundi 14 mars, le navire transportant six pêcheurs et le corps sans vie est arrivé au port de Bà Ria-Vung Tau après un voyage de 70 heures. – VNA