Photo: baodautu.vn



Bà Ria-Vung Tàu (VNA) – La province côtière méridionale de Bà Ria-Vung Tàu s'efforce de devenir une porte d’entrée vers la mer de la région du Nam Bô Oriental (Sud-Est) et du pays, un centre économique maritime national, un centre de services maritimes de l’Asie du Sud-Est, et un pôle touristique de qualité de classe internationale d’ici 2030.

Ces objectifs sont fixés dans la Planification de la province pour la période 2021-2030, avec une vision pour 2050, qui a été récemment approuvé par le conseil d’évaluation de la Planification.

Pham Viet Thanh, secrétaire du Comité provincial du Parti, a déclaré que dans le cadre de la Planification, au cours de la période 2021-2030, Bà Ria-Vung Tàu se concentre sur la réalisation de quatre percées en matière de développement, notamment l’achèvement des axes routiers régionaux et interrégionaux, le développement d’un système de ports maritimes, la création d’un centre logistique au niveau national et d’une zone de libre-échange à Cai Mep Ha.

La province s’efforce également de former des zones urbaines touristiques dans le but d’en faire un centre de divertissement et de villégiature aux normes internationales, et de créer des parcs industriels de haute technologie pour attirer les investisseurs et les ressources humaines dans les industries avancées.

D’ici 2050, Bà Ria-Vung Tàu poursuivra la modernisation de son système d’infrastructure, en mettant l’accent sur le chemin de fer Bien Hoa-Vung Tau, des lignes de métro..., a ajouté Pham Viet Thanh.

Le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyen Chi Dung, chef du conseil d’évaluation, a demandé à Bà Ria-Vung Tàu dont l’économie est principalement basée sur l’exploitation gazo-pétrolière, de déployer davantage d’efforts pour développer les zones urbaines, les industries à forte valeur ajoutée et de nouveaux secteurs économiques et de nouveaux produits.

Bà Ria -Vung Tàu possède d’une côte de 305km, de riches ressources maritimes, dont la plus grande réserve pétrolière du pays, des ports en eau profonde et une position stratégique qui sert de porte d’entrée du Sud-Est vers la mer… En outre, elle a le port en eau profonde de Cai Mep-Thi Vai, qui est l'un des 20 meilleurs ports en eau profonde du monde. -VNA