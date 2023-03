Bà Ria-Vung Tàu (VNA) - Les autorités de Bà Ria-Vung Tàu ont tenu mercredi 8 mars une réunion pour discuter des préparatifs de la province méridionale pour sa quatrième session de travail avec l’équipe d’inspection de la Commission européenne (CE) sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Des garde-côtes offrent un drapeau national du Vietnam à des pêcheurs de la ville de Vung Tàu avant leur départ au large. Photo : VNA

Lors de la réunion, la directrice adjointe du Département provincial de l’agriculture et du développement rural, Pham Thi Na, a déclaré que Bà Ria-Vung Tàu a mis en œuvre un plan d’action pour lutter contre la pêche INN et s’est préparée à travailler avec la délégation de la CE.Selon le plan, d’ici mai, le ministère et les autres agences et secteurs concernés doivent examiner et recenser le nombre total de navires de pêche dans la province, et terminer l’enregistrement, l’immatriculation et l’octroi des licences pour ces navires.L’installation d’équipements de surveillance sur les navires de pêche locaux conformément à la réglementation doit également être achevée, tandis que la traçabilité des exportations de produits aquatiques vers le marché de l’UE et d’autres doit être assurée. À ce moment-là également, la province devrait mettre un terme à la pêche illégale des navires locaux dans les eaux étrangères.Le plan comprend des solutions à long terme qui couvrent la mise en œuvre des plans approuvés et des projets de développement maritime durable ; et un investissement approprié dans la conservation et la restauration des écosystèmes marins et la restructuration de la filière de la pêche.S’adressant à l’événement, le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyên Công Vinh, a demandé la mise en œuvre immédiate des tâches du plan.De tels efforts nécessitent l’engagement de l’ensemble du système politique et sont considérés comme une tâche politique importante pour faire retirer au plus tôtle carton jaune imposé par la CE à l’importation de produits aquatiques vietnamiens, a affirmé le responsable. – VNA