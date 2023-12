Le port international de Cai Mep-Thi Vai dans la province de Ba Ria-Vung Tau accueille de grands paquebots maritimes. Photo: VNA



Ba Ria-Vung Tau (VNA) – De septembre à novembre, le port international de Cai Mep-Thi Vai dans la province de Ba Ria-Vung Tau a accueilli de grands paquebots maritimes transportant des milliers de touristes étrangers. C'est un signe positif montrant que le marché du tourisme de croisières connaît une reprise progressive et devrait se développer fortement dans un proche avenir.

Du 10 au 26 novembre, l'agence de voyages et de services Saigontourist (Saigontourist Travel) a accueilli et servi trois paquebots internationaux de l'agence Celebrity Cruises au Vietnam, dont deux ont fait escale dans les ports de Ba Ria-Vung Tau.

Auparavant, fin août, le super paquebot Spectrum of the Seas, classé parmi les 10 meilleurs navires de croisière au monde, a accosté au port de Cai Mep-Thi Vai pour la troisième fois cette année, transportant près de 4 000 touristes et membres d'équipage.

En février dernier, ce navire avait également amené plus de 3 800 touristes internationaux à la découverte de l’Asie du Sud-Est, accostant au port de Tan Cang-Cai Mep, district de Tan Phuoc, ville de Phu My. Il s'agit du septième navire de croisière international accostant à Ba Ria-Vung Tau depuis le début de cette année.

Le tourisme de croisière à Ba Ria-Vung Tau est généralement animé d'octobre à fin avril. Selon le Service provincial du tourisme, Saigontourist Travel a organisé 14 croisières à destination de cette localité, attirant plus de 30 000 croisiéristes, du 10 novembre 2023 au 1er avril 2024.

Selon les représentants de plusieurs compagnies touristiques locales, pendant leur séjour à Bà Ria-Vung Tàu, les visiteurs internationaux visitent souvent des sites emblématiques de la ville tels que la statue du Christ, la pagode Niet Ban, les temples Thang Tam et Bach Dinh. Ils se rendent également à la campagne pour visiter des destinations touristiques le long de l'autoroute 51 dans la ville de Phu My et des villages d’artisanat traditionnel du Sud.

Un grand paquebot de croisière. Photo: VNA



Un fort potentiel du tourisme de croisières

Située dans la zone économique clé du Sud, aux abords de la Mer Orientale, la région du Sud-Est, Ba Ria-Vung Tau, est connectée à Ho Chi Minh-Ville et à d'autres localités par les voies routière, aérienne et maritime. Elle dispose d'un long littoral avec des plages de sable fin, présentant de nombreux potentiels et avantages pour le développement touristique.

Outre ses vestiges historiques, culturels et ses événements uniques, Ba Ria - Vung Tau bénéficie d'environ 306 km de littoral, dont environ 156 km de plages. La région renferme également les montagnes Dinh et Minh Dam, qui peuvent être exploitées à des fins touristiques, ainsi que des forêts vierges à Binh Chau-Phuoc Buu abritant une faune et une flore riches, ainsi que des sources d’eau chaude.

De plus, avec un ensemble de 16 grandes et petites îles sauvages offrant des paysages magnifiques, le district insulaire de Con Dao est renommé à la fois en tant que site historique révolutionnaire et en tant que réserve naturelle forestière et insulaire, faisant partie des sites Ramsar (zone humide d’importance internationale) reconnus dans le monde. Cet endroit présente ainsi un potentiel considérable pour devenir un haut lieu du tourisme national, tout en préservant son caractère sauvage distinctif.

Ba Ria-Vung Tau considère le tourisme comme l'un des cinq piliers économiques majeurs, avec pour objectif de stimuler la croissance économique dans la région côtière du Sud-Est. Cela englobe notamment le développement de zones touristiques à Vung Tàu ainsi que dans les districts de Long Hai, Phuoc Hai, Lôc An, Hô Tràm, Binh Châu, et la zone touristique nationale de Côn Dao. -VNA