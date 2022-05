Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent, Pham Binh Minh, a rencontré, jeudi, les électeurs du district de Xuyên Môc, dans la province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud).

Le vice-Premier ministre permanent, Pham Binh Minh. Photo : baochinhphu.vn

Pham Binh Minh les a informés du programme prévisionnel de la troisième session de la quinzième législation, du bilan socioéconomique de 2021, des activités du comité permanent et des députés de Bà Ria-Vung Tàu depuis la fin de la deuxième session parlementaire.



Pham Binh Minh a noté les remarques et les questions des électeurs locaux et a promis de les transmettre à l’Assemblée nationale et aux organes compétents. - VOV/VNA