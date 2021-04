La ville de Vung Tau dans la province de Ba Ria-Vung Tau. Photo: VNA

Ba Ria - Vung Tau (VNA) - Une vidéo de 30 secondes faisant la promotion de la beauté de la province méridionale de Ba Ria - Vung Tau est diffusée quotidiennement sur la chaîne BBC Global News pendant deux mois.

En vertu d'un accord sur la promotion du tourisme entre le service provincial du Tourisme et la Global Book Corporation - le représentant autorisé de la chaîne BBC Global News, Ba Ria - Vung Tau est présentée aux touristes internationaux en tant que destination dynamique avec mer bleue, plage de sable blanc et riches de nouvelles découvertes.

La vidéo, diffusée tous les jours de 9h30 à 19h00 du 8 avril au 2 juin, vise à dévoiler le charme de cette province vietnamienne des étrangers.

BBC Global News fait partie des principales chaînes de médias au monde avec plus de 450 millions de familles de plus de 200 pays et territoires dans le monde. La chaîne est disponible dans trois millions de chambres d'hôtels, sur 178 navires de croisière et 53 compagnies aériennes.

Au Vietnam, les services du Tourisme des provinces de Da Nang et de Quang Nam et la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines ont également coopéré avec BBC Global News. -VNA