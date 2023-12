Produits artisanaux de Ba Ria-Vung Tau. Photo: VNA

Ba Ria – Vung Tau (VNA) - Située dans la région économique clé du Sud du Vietnam, Ba Ria-Vung Tau bénéficie de conditions géographiques et naturelles favorables au développement du tourisme. En plus de ses beaux paysages, vestiges historiques, Ba Ria-Vung Tau compte de nombreux événements, festivals culturels et gastronomiques diversifiés.



Attirer les visiteurs en basse saison

Venant à Ba Ria – Vung Tau pendant la récente Semaine du tourisme provincial, Nguyen Sy Giap, touriste venu de Hô Chi Minh-Ville, s'est déclaré surpris et impressionné par ce produit de la basse saison touristique.



"De nombreux stands présentent une cuisine locale typique et l'ambiance du festival est également très joyeuse grâce aux spectacles artistiques", a indiqué Nguyen Sy Giap



"Surtout, pour la première fois, mon fils et moi avons pu voir des spectacles de parachutisme ascensionnel sur la plage. Il s’agit également d’une activité touristique sportive nouvelle et attractive", a-t-il ajouté.



Selon Nguyen Thi Hong Lan, directrice de la SARL Hai Lan qui est spécialisée dans la production artisanale de la province Ba Ria – Vung Tau, des évènements touristiques et culturels permettent de présenter aux touristes des produits artisanaux locaux.

La directrice adjointe du service provincial du Tourisme, Tran Thi Thu Hien, a déclaré que septembre, octobre et novembre constituaient la basse saison touristique de la province. Pour attirer plus de visiteurs, la province a organisé de nombreux événements culturels avec une qualité sans cesse améliorée. Depuis le début de l’année, la province a attiré 13 millions de visiteurs et 14 et 15 millions sont attendus sur l'ensemble de l’année, a-t-elle ajouté.



Fidéliser les touristes



Le directeur adjoint de l'hôtel Sammy Vung Tau, Bui Minh Phuc, a déclaré que grâce aux festivals culinaires et aux événements touristiques, les entreprises touristiques locales ont eu plus d'opportunités de présenter aux touristes nationaux et étrangers des produits touristiques, hôtels et restaurants de haute qualité.



Selon lui, le taux d'occupation moyen des chambres d’établissements d'hébergement côtiers à Ba Ria-Vung Tau est assez faible, de seulement 40 à 50%. Mais pendant les événements majeurs tels que le festival gastronomique de la ville côtière de Vung Tau (en août dernier), la Semaine du tourisme de Ba Ria-Vung Tau 2023 (en novembre)…, il grimpe à 70 – 80 %, voire plus de 90 % dans certains hôtels.





La Semaine du tourisme de Ba Ria-Vung Tau 2023 attire environ 60.000 visiteurs. Photo: VNA

Pour attirer et fidéliser les touristes, la province doit organiser plus d’activités et d’événements de haute qualité et de grande échelle, a-t-il suggéré.

Le vice-président du Comité populaire de la province de Ba Ria-Vung Tau, Le Ngoc Khanh, a déclaré que sa province s’intéressait toujours au renouvellement des festivals et des événements typiques locaux.



Selon lui, la province a collaboré avec des localités voisines, notamment Ho Chi Minh-Ville, pour rendre les événements culturels et touristiques plus diversifiés et plus attractifs, comme la fête de Nghinh Ong (fête d'accueil de la Baleine) (du 16e au 18e jour du 8e mois lunaire); la fête de Dinh Co (du 10e au 12e jour du deuxième mois lunaire), le Festival gastronomique de la ville côtière de Vung Tau (août) ; la Semaine du tourisme de Ba Ria-Vung Tau (novembre) …



Les autorités provinciales ont chargé le service provincial du Tourisme d'élaborer des programmes mensuels et trimestriels de festivals et d'événements touristiques, de renouveler les produits touristiques et d’améliorer les compétences du personnel du secteur, a indiqué Le Ngoc Khanh.



Les visiteurs à Ba Ria-Vung Tau ne séjournent qu’un à deux jours et leurs dépenses sont assez faibles. Par conséquent, toutes les mesures ci-dessus visent à changer leurs habitudes et à les fidéliser, contribuant au développement durable du tourisme local, a ajouté le responsable. -VNA