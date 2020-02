Hanoi (VNA) - Le bureau gouvernemental a publié, 4 février, l’avis du Premier ministre sur les activités d’import-export à la frontière avec la Chine.

Photo : VNA

Il en ressort que ces activités doivent pouvoir se dérouler normalement, mais que les transporteurs doivent être soumis à des contrôles sanitaires stricts. Ceux en provenance des zones chinoises touchées par l’épidémie peuvent seulement délivrer leurs marchandises à l’endroit fixé, et ne pas se déplacer au-delà, à l’intérieur du territoire vietnamien.

Les exportations du Vietnam pourraient diminuer considérablement au premier trimestre, tandis que ses importations aggraveraient leur repli dans la foulée de l’épidémie du nouveau coronavirus, a averti l’Office général des statistiques du Vietnam.

Les exportations vietnamiennes en Chine, le plus grand acheteur de produits agricoles vietnamiens, devraient s’effondrer de 25% au premier trimestre comparé à la période correspondante de 2019, à 5,6 milliards de dollars. Les ventes de produits agricoles et produits agricoles transformés et produits sylvicoles accuseraient une baisse d’environ 30%, celles de produits aquatiques de 33%. - VNA