Hanoi (VNA) – Le Département de l’aviation civile du Vietnam vient de remettre le certificat de l’Organisme de formation agréé (Approved Training Organization-ATO) à l’Institut de formation en aviation Bamboo Airways.

Avec ce certificat, la compagnie aérienne vietnamienne Bamboo Airways et son Institut de formation en aviation sont autorisés à être autonomes dans la formation de pilotes, hôtesses de l’air, techniciens... avant d’élargir la formation des pilotes, et dans les domaines de la gestion des transports, de l’aviation internationale, des aéroports et des opérations de vol, du marketing et de la publicité aérienne, etc.

Bamboo Airways va investir aussi dans la formation du contingent d’enseignants et la modernisation de ses infrastructures au service de la formation.

Selon la directrice adjoint de cet institut, Ho Thi Thu Trang, son établissement va coopérer avec des partenaires vietnamiens et étrangers pour augmenter la qualité de formation.

La construction de cet institut fait partie du processus de renforcement des ressources humaines au service du plan d’extension du réseau et de la flotte de Bamboo Airways en 2019.



Cette année, Bamboo Airways envisage d’exploiter de 37 à 40 lignes intérieures et internationales. En particulier, en avril dernier, Bamboo Airways a inauguré trois lignes desservant la République de Corée, Taïwan (Chine) et le Japon. Sa flotte devrait passer à 30 appareils d’ici 2023 avec notamment des Airbus A321 Neo et Boeing B787 Dreamliner.

En 2019, Bamboo Airways fixe l'objectif d'augmenter la fréquence de 100 vols par jour, servant 5 millions de passagers. –VNA