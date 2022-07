Hanoi (VNA) – La décision du groupe Lego World d’établir une usine au Vietnam est une démonstration claire du potentiel du pays en général et de l’industrie nationale en particulier. Cela marque un tournant dans l’orientation du développement économique vert et durable du pays.

Cérémonie de signature du protocole d'accord sur la construction de la nouvelle usine du groupe LEGO au Vietnam. Photo : VGP



La tendance du développement durable ou de l’industrie verte devient plus claire que jamais. Juste en mars 2022, le fabricant danois de jouets pour enfants LEGO est officiellement entré au Vietnam avec un projet de construction d’une usine doté d’un investissement total de 1,06 milliard d’USD dans la province de Binh Duong (Sud). Il s’agit de la 6e usine de Lego dans le monde et la 2e en Asie. L’accord du groupe a marqué une étape importante dans l’attraction de capitaux d’investissements "propres" au Vietnam.



Lê Huy Dông, directeur de la division des services industriels de Savills Hanoi, a déclaré : "Le Vietnam est à la porte du développement, avec un grand potentiel pour aller plus loin sur la carte du monde. Cependant, l’industrie de notre pays doit tirer des leçons des autres pays de la région et du monde pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Le Vietnam doit considérer le facteur vert comme une condition nécessaire au développement industriel".



Afin d’obtenir des résultats durables dans l’industrie, M. Dông a déclaré qu’une grande partie des efforts proviendrait des politiques et décisions du gouvernement. Actuellement, toutes les entreprises cotées à la Bourse vietnamienne sont tenues de produire un rapport annuel sur l’environnement, la société et la gouvernance (ESG).



L’industrie évolue, privilégiant les capitaux d’investissement dans le domaine de la fabrication grâce aux hautes technologies de plus en plus propres. Il s’agit des industries à haute valeur ajoutée comme la fabrication et l’assemblage d’équipements et de composants électroniques.



En outre, le gouvernement a mis en place des politiques visant à encourager l’investissement et l’utilisation des énergies renouvelables et alternatives, telles que les énergies éolienne, solaire, thermique ou l’hydroélectricité.



Un parc industriel. Photo : CTV/CVN

L'expert de Savills a partagé que de plus en plus de promoteurs immobiliers industriels se concentraient sur les facteurs environnementaux. Tout d'abord, le modèle vert les aidera à contrôler et à entretenir le système technique du parc industriel.

Pour éviter la congestion du système due à la surcharge, les exploitants des parcs industriels demandent souvent aux entreprises de partager leurs processus de production et leurs intrants. À partir de là, l’investisseur peut évaluer la pertinence de cette industrie manufacturière dans son parc industriel.



Par ailleurs, ils incitent également les entreprises à investir dans leur propre système de traitement avant de joindre le système général. La surcharge entraînera la pollution des sources d’eau, en particulier les sources d’eau domestiques des zones résidentielles voisines, ainsi que la stagnation du processus de production de toute la zone.



Ensuite, un parc industriel propre et moderne est nécessaire afin d’attirer une main-d’œuvre de qualité. De nombreuses entreprises prêtent davantage d’attention au développement synchrone de l’infrastructure interne et à l’amélioration de l’environnement de travail pour retenir les employés.



L’investissement dans le système de traitement des déchets ainsi que le verdissement du paysage du parc industriel contribueront à améliorer la qualité de vie au sein du projet. C’est aussi un facteur qui convainc les experts étrangers de venir travailler au Vietnam. "Les projets aux normes environnementales sont recherchés par de nombreuses parties, non seulement des investisseurs nationaux mais aussi étrangers. Ce sera un avantage concurrentiel pour les promoteurs immobiliers capables de répondre à ces conditions", a déclaré M. Dông.



Au Vietnam, de nombreux investisseurs possèdent des projets ayant des certificats de construction écologique comme VSIP ou DEEP C. Ceux-ci utilisent des systèmes d’énergie solaire sur le toit pour fournir de l’électricité à une partie du parc industriel.



Outre les avantages qui en découlent, les locataires de ces zones industrielles seront confrontés à certains défis qui résident dans l’investissement dans les machines et la technologie pour pouvoir répondre aux normes de l’environnement. Cela augmentera le coût des intrants de l’entreprise. Par conséquent, pour les sociétés étrangères, la décision d’investissement résidera dans l’équilibre entre le profit de l’environnement des affaires au Vietnam et la différence de coût pour garantir les règles de l’industrie verte. – CVN/VNA