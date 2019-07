Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê, à la tête d'une délégation, rend hommage aux héros morts pour la Patrie au cimetière international Vietnam-Laos dans le district de Anh Son, province de Nghê An. Photo: VGP

Hanoi (VNA) - A l’occasion de la 72e Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet), le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê et les autorités de la province centrale de Nghê An ont rendu hommage samedi aux héros morts pour la Patrie au cimetière international Vietnam-Laos dans le district de Anh Son, province de Nghê An.

La délégation est également allée offrir des gerbes de fleurs et des bâtonnets d’encens commémorant les héros et les martyrs dans la zone des vestiges historiques de Truong Bôn située dans la commune de My Son, district de Dô Luong.

Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê a remis des cadeaux à dix anciens jeunes volontaires exemplaires, et aux familles des Mères héroïnes vietnamiennes et des invalides de guerre dans la localité.

Le même jour, le permanent du secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) Trân Quôc Vuong est allé offir des bâtonnets d’encens commémorant les héros morts pour la Zone des vestiges historiques nationaux 27-7 et la Zone des vestiges historiques nationaux des martyrs étant jeunes volontaires de l’escadron 915 dans la province de Thai Nguyên (Nord).

A cette occasion, une délégation de l’Agence vietnamienne d’Information, conduite par son vice-directeur général Dinh Dang Quang, a rendu visite au Centre de soins des personnes méritantes de la province de Phu Tho (Nord). Dinh Dang Quang a remis des cadeaux d’une valeur totale de 40 millions de dôngs aux invalides de guerre dans cet établissement. -VNA