NLa cérémonie de remettre la décision du président vietnamien d’autoriser des Laotiens à recevoir la nationalité vietnamienne. Photo: VNA



Quang Tri (VNA) – Le Comité populaire de la province de Quang Tri (Centre) a remis le 12 décembre la décision du président vietnamien d’autoriser 119 Laotiens vivant dans la commune de A Doi, district montagneux de Huong Hoa, province de Quang Tri, à recevoir la nationalité vietnamienne.

Prenant la parole lors de l'événement, Ho Van Ven, un représentant des Laotiens, a remercié le Parti et le gouvernement vietnamiens de leur permettre d’acquérir la nationalité vietnamienne et s’est engagé à vivre et travailler dans le respect de la loi vietnamienne.

Ces 119 personnes ont été ensuite renseignées sur les formalités concernant l’acte de naissance, la carté d’identité, l’acte de mariage…

Selon Ha Sy Dong, vice-président du Comité populaire provincial, Quang Tri compte encore 700 Laotiens immigrants vivant le long des frontières communes et souhaitant obtenir la nationalité vietnamienne.

La province s’efforce d’achever les formalités nécessaires pour qu’ils puissent acquérir la nationalité vietnamienne avant le 30 juin 2019, a-t-il affirmé. -VNA