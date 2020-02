Photo d'illustration.



Hanoï (VNA) - Quelques 15.787 véhicules de différents modèles ont été vendus au Vietnam en janvier, soit un fort recul de 52% par rapport au mois précédent, a annoncé mercredi l’Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMA).



Avec 5.944 véhicules vendus, TC Motor (marque de Hyundai Thanh Cong) a dépassé Toyota pour devenir pour la première fois le premier vendeur. Il est suivi par Toyota avec 3.923 véhicules, Kia avec 1.972, Honda avec 1.916, Mazda avec 1.871, Mitsubishi avec 1.670 et Ford avec 1.268.



Les ventes de voitures de tourisme ont connu un recul de 48% avec 12.807 véhicules. Celles de voitures commerciales s'élèvent à 2.757 unités (-65%), de véhicules utilitaires à 223 (-41%).



Sur ce chiffre, environ 9.600 véhicules ont été assemblés dans le pays (-51%), et environ 6.188 importés, soit une chute de 54% en un mois.



Les experts ont prévu que le marché automobile vietnamien devrait croître à partir de février.



Le directeur général de Ford Vietnam, Pham Van Dung, a estimé que le marché automobile du Vietnam maintiendrait une croissance de 10 à 20% cette année grâce à une offre abondante et aux programmes promotionnels. -VNA