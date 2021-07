L'apparence changeante du garçon Thien Nhan-nouveau-né qui a été abandonné par sa mère dans un jardin abandonné et a perdu un de ses jambes après 13 ans.

Hanoï (VNA) - Avec une affection particulière réservée aux malheureux enfants vietnamiens handicapés, deux médecins bénévoles italiens, Roberto De Castro et William Amighetti, ont écrit une autobiographie intitulée Il bimbo e le belve (Enfants et animaux sauvages) pour rappeler les voyages de bénévolat et l'histoire du garçon vietnamien handicapé Thien Nhan.

Couverture du livre Il bimbo e le belve (Enfants et animaux sauvages) de deux médecins bénévoles italiens, Roberto De Castro et William Amighetti.

Le médecin bénévole William Amighetti a partagé: "Le livre est l'histoire du parcours du docteur Roberto De Castro pendant 15 ans de sa mission humanitaire au Vietnam et mon parcours au cours des mois de venir en aide aux enfants malheureux atteints de malformations congénitales ou d'accidents au Vietnam et dans le monde".

L’histoire sur Thien Nhan - le garçon, qui a été abandonné dans la forêt depuis sa naissance avec ses jambes et sa partie congénitale mangées par des animaux sauvages, vit encore en plein d'énergie - est extrêmement extraordinaire, un miracle et constitue une source d’inspiration émouvante de l'autobiographie Il bimbo e le belvé.

Le médecin William Amighetti, un auteur du livre "Il bimbo e le belve". Photo : VNA

À travers Il bimbo e le belve, les deux auteurs se souviennent d'un trajet de volontariat durant de nombreuses années à travers des pays comme l’Italie, le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Arabie saoudite, le Bangladesh, la Syrie puis le Vietnam. Pour le docteur Roberto De Castro, ce sont les jours de partage et de mise en œuvre de techniques chirurgicales dans le traitement des malformations et la transplantation d'organes génitaux chez les garçons et filles afin qu'ils puissent mener une vie normale et tranquille.

Quant au docteur William Amighetti, il s'agit d'apporter des prothèses de jambes et de bras à des enfants vietnamiens malheureusement handicapés.

L'auteur, docteur Roberto De Castro, est également le médecin qui a effectué une reconstruction génitale pour le garçon Thien Nhan le 19 janvier 2011. Après avoir rencontré et soigné Thien Nhan, le docteur Roberto De Castro et le philanthrope américain Greig Craft et Tran Mai Anh, mère adoptive de Thien Nhan, ont décidé de créer le projet Thien Nhan and Friends (Thien Nhan et ses amis) pour aider d'autres enfants atteints de malformations génitales et de maladies apparentées.-VNA