Hanoi (VNA) - Le café est l'un des produits agricoles clés de la région du Tây Nguyên (hauts plateaux du Centre), de la province de Gia Lai en particulier, avec une saveur très spécifique grâce au sol rouge basaltique fertile et aux conditions climatiques idéales. Cependant, la marque "café de Gia Lai" n'est pas à la hauteur de ses potentiels.

Photo d'illustration : VNA

Pour augmenter la valeur du café de Gia Lai, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a lancé le « Projet de développement d'un café de haute qualité pour la période 2021-2030 », dont l'objectif est de répondre à la demande croissante en café spécial sur les marchés national et étranger, tout en améliorant la valeur ajoutée et la compétitivité des produits du café vietnamien sur le marché mondial, contribuant au développement durable de la filière café du Vietnam.

Gia Lai est l'une des deux localités des Hauts plateaux du Centre à bénéficier de ce projet.

Photo : VNA

M. Tran Quoc Hung, président du conseil d'administration de la coopérative d’affaires et de services agricoles Vinh Tiem dans le district de Chu Se, a déclaré qu'en participant au projet de café de haute qualité, les agriculteurs bénéficient des avantages comme l'augmentation du prix du café d'exportation

Selon M. Tran Quoc Hung, afin d'avoir des produits standard et de qualité, les coopératives doivent se concentrer sur la sensibilisation des agriculteurs à l'amélioration et à la modernisation des processus de culture, de récolte et de transformation.

M. Thai Nhu Hiep, président du conseil d'administration et directeur de la sarl Vinh Hiep Co., Ltd., a déclaré que les entreprises vietnamiennes doivent relier activement les régions et provinces pour se développer et créer ensemble des produits de qualité.

M. Le Van Hien, Chef du Conseil de gestion des projets agricoles relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a déclaré que pour atteindre les objectifs du projet, les coopératives doivent changer leur structure organisationnelle, leurs méthodes de production, leurs approches, et surtout se concentrer sur la mise en œuvre des critères demandés par les entreprises d'exportation.

Avec près de 100.000 hectares, Gia Lai est la province ayant la quatrième superficie caféière du pays. Ses produits de café Robusta sont très appréciés des experts pour leur saveur distinctive.

Le lancement du « Projet de développement du café de haute qualité pour la période 2021-2030 » du ministère de l'Agriculture et du Développement rural devrait créer une percée pour amener le café de Gia Lai à un niveau de valeur plus élevé et stabiliser les exportations via l’ Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne. - VNA