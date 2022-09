Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Le ministère de l'Industrie et du Commerce est tenu d'achever le Plan national de développement de l'électricité pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2045 (Plan directeur de l’électricité VIII), dans le sens d'une réduction de l'électricité au charbon.



Selon une conclusion de la permanence du gouvernement récemment annoncée par le Bureau gouvernemental, il est en outre nécessaire au ministère de l’Industrie et du Commerce de chercher à réduire l’électricité au gaz et à augmenter la part de l'éolien dans le mix énergétique national.



S’agissant de l'énergie solaire pour 2030, selon la permanence du gouvernement, il est nécessaire de poursuivre l'examen pour assurer son efficacité économique.



Auparavant, le ministère de l’Industrie et du Commerce avait soumis un rapport à la permanence du gouvernement sur les problèmes du Projet du Plan directeur de l’électricité VIII. Dans ce rapport, il avait proposé au gouvernement de continuer à autoriser la mise en œuvre pour une entrée en service d’ici 2030 des projets ou parties de projets d'énergie solaire qui avaient été planifiés, dont les investisseurs avaient été approuvés, mais qui n'avaient pas encore été mis en service, d’une puissance totale d'environ 2.428,42 MW.-VNA