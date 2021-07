Photo d'illustration: VNA

Bangkok (VNA) – La Thaïlande a fait état jeudi 15 juillet de 98 nouveaux décès dus au coronavirus, un nouveau record quotidien, portant à 3.032 le nombre total de décès dans ce pays d'Asie du Sud-Est depuis le début de la pandémie.

Ces 24 dernières heures, ce pays a également signalé 9.186 nouveaux cas, portant son bilan d'infections à 372.215.

Jusqu’au 13 juillet, plus de 4 millions de doses de vaccins contre le coronavirus ont été administrées en Thaïlande. Quelques 3,34 millions de personnes ont reçu les deux injections nécessaires.

Le même jour, le Laos a enregistré 116 nouveaux cas et un décès au cours des 24 heures, portant le nombre total d'infections à 3.092 cas et 4 décès. Selon le ministère lao de la Santé, son pays atteindra l'objectif de vacciner au moins 50 % de la population cette année. Actuellement, 1.030.461 personnes ont été vaccinées et 647.872 ont reçu les deux injections nécessaires.

Toujours le 15 juillet, le président indonésien Joko Widodo a lancé un programme de distribution de 300.000 packs de médicaments et de vitamines gratuits aux personnes atteintes du COVID-19 qui présentent des symptômes légers et s'auto-isolent à la maison.

Au cours des 24 dernières heures, l’Indonésie a enregistré 54.513 nouveaux cas de COVID-19. A ce jour, ce pays a signalé un total de 2.670.042 infections et 69.210 décès.-VNA