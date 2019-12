Des supermarchés aux marchés de vente en gros, les entreprises et les commerçants ont fini de préparer leurs marchandises pour servir le Nouvel An lunaire de l’Année du Rat.

À l’approche du Nouvel An lunaire, les villages de fleurs Sa Dec dans la province de Dông Thap, et de Cai Mon de la province de BênTre (delta du Mékong), s’animent de plus en plus.