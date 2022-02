Hanoï, 25 février (VNA) - La Malaisie a signalé 32.070 nouvelles infections au COVID-19 à 0h00 le 25 février, le pic quotidien le plus élevé depuis l'épidémie, portant le total national à 3.337.227, selon le ministère de la Santé de ce pays.



Il y a 209 nouveaux cas importés, dont 31.861 sont des transmissions locales, selon les données publiées sur le site Web du ministère. 46 autres décès ont été signalés, portant le bilan à 32 534.

Des élèves vont à l'école à Phnom Penh, au Cambodge , le 1er novembre 2021. Photo : Xinhua/VNA

Au Cambodge, la capitale Phnom Penh fait désormais face à une forte augmentation des cas de COVID-19, en particulier l'Omicron. Les autorités locales s'efforcent de le contenir avec des écoliers infectés et plus de 10 écoles fermées, a rapporté le Khmer Times.



Avec plus de 500 étudiants à Phnom Penh infectés par le virus, les experts font pression pour l'apprentissage numérique et les études en ligne jusqu'à ce que cette propagation contagieuse et hautement transmissible du virus soit contenue.



Le directeur du service de l'Education de Phnom Penh, Hem Sinareth, a déclaré le 24 février que depuis le début de la nouvelle année scolaire le 10 janvier, plus de 500 étudiants ont été infectés par le variant Omicron et d'autres le contracteront en raison de la négligence et du comportement imprudent des parents.

Le gouverneur adjoint de Phnom Penh, Noun Pharoth, a déclaré qu'en raison du variant Omicron circulant dans les écoles, cela devenait un sujet de préoccupation bien que les symptômes soient légers. - VNA