Photo capturée depuis l'écran du portail électronique de la 14ème Assemblée de l'ASOSAI.

Hanoï (VNA) – Pour l’heure, 32 institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ISC ou Supreme Audit Institutions - SAI) et organisations internationales ont confirmé leur participation à la 14ème Assemblée de l'Organisation asiatique des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ASOSAI), prévue du 19 au 22 septembre à Hanoi.

L’information a été rendue publique par l’Auditeur général adjoint du Vietnam, Doan Xuan Tien, lors de la 2e réunion du Comité de pilotage chargé d'organiser la 14ème Assemblée de l’ASOSAI, tenue le 18 juillet à Hanoï. Cette réunion, placée sous l’égide du vice-président de l’Assemblée nationale Phung Quoc Hien, chef dudit comité, a permis de passer en revue les préparatifs de la 14ème Assemblée de l’ASOSAI, qui s'ouvrira en septembre prochain.

Selon M. Doan Xuan Tien, pour le moment, la plupart des préparatifs sont achevés. Le comité d’organisation a approuvé une liste d'invités comprenant 76 délégations étrangères et 128 délégations nationales.

Placée sous le thème « Audit environnemental pour le développement durable » (Environmental Audit for Sustainable Development), l’ASOSAI-14 aura lieu du 19 au 22 septembre avec la participation d’environ 350 délégués venus de 46 organismes d’audit de plusieurs pays d'Asie.

Durant le déroulement de l’ASOSAI-14, une conférence thématique sur le même sujet aura lieu, afin d'illustrer l’engagement, les efforts et les contributions significatives de l’ASOSAI dans la réalisation des Objectifs de développement durable de l’ONU et, plus particulièrement, le règlement des défis environnementaux mondiaux.

L’ASOSAI-14 est un événement politique et diplomatique important qui permettra à l’Audit d’Etat du Vietnam d'acquérir des connaissances et expériences internationales pour améliorer ses activités et rehausser son statut.

Établi en 1979 avec 11 membres, l'ASOSAI compte maintenant 46 ISC. L'Audit d'État du Vietnam en est devenu membre en 1997.

L'Assemblée de l'ASOSAI se tient tous les trois ans. –VNA