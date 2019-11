Sur le lieu où le camion a été retrouvé avec les victimes décédées à Essex (Photo: VNA)

Hanoï 21 novembre (VNA) - Le Vietnam n'a pas reçu d'informations sur l'aide financière britannique au rapatriement des corps/cendres de 39 ressortissants vietnamiens retrouvés morts dans un camion frigorifique le mois dernier à Essex, au Royaume-Uni, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang.



En réponse à la question de journalistes sur les mesures de soutien prises par le gouvernement vietnamien à cet égard, Mme Hang a déclaré, lors d'une conférence de presse régulière du ministère des Affaires étrangères le 21 novembre, que les agences compétentes vietnamiennes coopèrent activement avec la partie britannique pour aider les familles des victimes dans un esprit humanitaire et conformément aux réglementations du droit international et aux lois et coutumes du Vietnam et du Royaume-Uni.



Le ministère des Affaires étrangères publiera au plus tôt des informations concrètes sur cette affaire, a-t-elle ajouté. -VNA