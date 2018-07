Le village Khok Kong du Laos est submergé (Photo: VNA)

Hanoï, 26 juillet (VNA) - Aucun Vietnamien n'a été porté disparu au 26 juillet, alors que 15 familles vietnamiennes vivant dans les zones touchées par les inondations provoquées par l'effondrement du barrage hydroélectrique Xepien-Xenamnoi au Laos ont été évacuées vers des lieux sûrs, ont dit des responsables locaux.



Vingt-six travailleurs de la société par actions Hoang Anh Gia Lai du Vietnam ont également été emmenés en toute sécurité à son siège à Attapeu avant de rentrer chez eux.



Après avoir reçu des informations sur l'incident, le 24 juillet, le ministère des Affaires étrangères a demandé à l'ambassade du Vietnam à Vientiane et au consulat général du Vietnam à Pakse de prendre rapidement connaissance de la situation et de prendre les mesures de protection nécessaires.



Le consulat général vietnamien à Pakse a envoyé des représentants sur le site pour suivre la situation et travailler avec les agences concernées des provinces de Champassak et d'Attapeu.



Le ministère des Affaires étrangères a ordonné aux agences de représentation vietnamiennes au Laos et aux pays voisins comme le Cambodge de suivre de près la situation et de prendre des mesures pour aider les familles vietnamiennes touchées et coordonner avec les agences locales et vietnamiennes autorisées pour régler rapidement les problèmes.

Le barrage Xepian-Xe Nam Noy s'est effondré à 20h le 23 juillet, libérant cinq milliards de mètres cubes d'eau, faisant plusieurs morts, une centaine de personnes portées disparues et plus de 1.300 familles soit 6.600 personnes sans abri.

L'effondrement de ce barrage hydroélectrique a provoqué des crues soudaines dans 6 villages et isolé le district de Sanamxay, province d’Attapeu. Les autorités provinciales ont appelé les collectivités locales à apporter des aides d’urgence aux victimes.

D’une capacité installée de 410 MW et d’une production annuelle de 1.860 GWh, la centrale hydroélectrique Xepian-Xe Nam Noy a été construite par la compagnie PNPC, une joint-venture établie en mars 2012 par SK E&C et KOWEPO (République de Corée), RATCH (Thaïlande) et la société publique laotienne LHSE.



Cet ouvrage, d’un coût total de 1,02 milliard de dollars, est le premier projet de BOT (construction-opération-transfert) déployé par les investisseurs sud-coréens au Laos. Les travaux ont été lancés en février 2013. Le barrage était achevé à 90% et sa production commerciale devrait débuter en 2019. -VNA