Hanoi (VNA) – Le célèbre site de voyage Lonely Planet répertorie les destinations offrant des vues spectaculaires au Vietnam telles que la baie de Ha Long, la grotte de Son Doong, l'île de Phu Quôc...



- Baie de Ha Long

Découvrir la baie de Ha Long en hélicoptère et en croisière. Photo: Vnexpress



En tant que principale attraction touristique, la baie de Ha Long (Quang Ninh) a la beauté enchanteresse des pics calcaires entourés d'eaux bleues. Avec plus de 2000 îles, il existe de nombreux sites magnifiques à explorer.



Une croisière de nuit sur la baie, se lever tôt pour admirer l'aube dans le brouillard ou faire du kayak dans des grottes sont des expériences intéressantes dans ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.



- Parc national de Phong Nha-Ke Bang

Faire du zipline à Phong Nha-Ke Bang. Photo: VNA



Avec ses collines couvertes de forêts tropicales et des rivières et des ruisseaux qui traversent le ravin, Phong Nha-Ke Bang (Quang Binh) est l'un des parcs nationaux les plus spectaculaires du Vietnam. Aller au fond des grottes est une des expériences les plus intéressantes à vivre ici.



Faire du zipline et du kayak dans la grotte Toi, admirer la splendeur de la grotte de Thiên Duong ou explorer la grotte de Son Doong... figurent parmi la série d'expériences différentes pour vous faire découvrir la beauté infinie de la nature.



- Grotte de Son Doong

Non seulement célèbre pour sa taille gigantesque, la grotte de Son Doong possède également un paysage biologique diversifié. Photo: Oxalisadventure



Non seulement célèbre pour sa taille gigantesque, la grotte de Son Doong possède également un paysage biologique diversifié. Photo: Oxalisadventure



Son Doong (Quang Binh) est connue comme la plus grande grotte du monde et l'un des sites les plus spectaculaires d'Asie du Sud-Est. La grotte mesure plus de 5 km de long, 200 m de haut et certains endroits 150 m de large.



Cette immense grotte a été découverte par un habitant local nommé Hô Khanh au début des années 1990. En 2009, lorsque les explorateurs britanniques et Hô Khanh sont revenus ici, Son Doong a été officiellement confirmée comme la plus grande grotte du monde.



- Île de Phu Quôc

Photo: qdnd

Entouré d'eau bleu clair et de plages de sable blanc, Phu Quôc (province de Kiên Giang) est l'endroit idéal pour les touristes souhaitant passer des vacances tropicales.

Lonely Planet suggère aux visiteurs de déguster un cocktail sur la plage et d’admirer le coucher du soleil. Vous pourrez faire du vélo sur les chemins de terre rouges de l'île, qui n'a que la taille de Singapour.



- Chaîne de Hoàng Liên Son

Chaîne Hoang Lien Son. Photo: Vnexpress



La chaîne de Hoàng Liên Son est connue des touristes internationaux comme les «Alpes tonkinoises». Ses montagnes majestueuses qui s'élèvent dans le ciel abritent le plus haut sommet du Vietnam, le Fansipan.



Les visiteurs peuvent s'immerger dans la beauté des chaînes de montagnes sinueuses avec les rizières en terrasse qui descendent dans la vallée et les villages des minorités ethniques H'mông, Dao rouge et Giay.



- Cascade de Ban Giôc



Ban Giôc (Cao Bang) est l'une des chutes d'eau les plus célèbres du Vietnam. Les visiteurs doivent venir ici à midi lorsque le barrage est ouvert en amont et apporte une cascade pleine et torrentielle.



Vous pouvez payer une somme modique pour que les propriétaires de radeaux de bambou vous rapprochent de la cascade.



La cascade de Ban Giôc est comme un conte de fées de la nature, offerte aux montagnes et aux forêts du Nord.



- Plage de Sao

Plage de Sao. Photo: bestprice



À seulement quelques kilomètres du port d'An Thoi, la plage de Sao a une beauté captivante avec du sable blanc entourant la côte incurvée. Cet endroit est toujours l'une des plages les plus populaires de l'île aux perles, Phu Quôc.



Certains restaurants de bord de mer fournissent des chaises pliantes pour vous permettre de contempler la mer. En outre, les touristes peuvent nager ou participer à des sports nautiques passionnants.



- Parc national de Ba Bê

Le parc national de Ba Be possède une flore et une faune diversifiées, attirant les touristes amoureux de la nature. Photo: Ingram Publishing.



Le parc national de Ba Bê (Bac Kan) est la destination des voyageurs aventureux avec ses imposantes montagnes calcaires, ses vallées profondes et ses denses forêts.



Cascades, grottes et lacs se combinent en une seule destination avec plus de 550 espèces de plantes, des centaines d'oiseaux et d'animaux. Les visiteurs qui explorent le paysage naturel de Ba Bê peuvent prendre un bateau, se promener dans la forêt ou faire du vélo de montagne.



Après des heures d'expérience, vous vous détendrez dans un homestay de l'ethnie Tày locale.



- Montagne Thuy Son



Thuy Son est la plus célèbre montagne de Ngu Hành Son (ville de Dà Nang). Là existent un certain nombre de grottes naturelles et de temples bouddhistes construits au cours des siècles avec des valeurs spirituelles, culturelles et historiques.



Pour se rendre à la montagne Thuy Son, les visiteurs peuvent emprunter 2 routes. Le chemin vers la pagode Tam Thai au sud-ouest compte 156 marches et l'autre à l'est jusqu'à la pagode Linh Ung, 132 marches.



- Dunes de Mui Ne

Les dunes de Mui Ne sont un paysage unique au Vietnam. Photo: BlackAkaliko

Mui Ne (province de Binh Thuân) est célèbre pour ses dunes colorées géantes. En raison de la tectonique, les dunes ont des couleurs mélangées telles que blanc, jaune, rose ... créant une image vivante.

Les plages aux formes changeantes chaque jour et chaque heure deviennent un beau décor pour que les amateurs de photos. – CPV/VNA