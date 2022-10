Lào Cai (VNA) – Bâtie avec du plastique recyclé, Ngai Phong Chô, une annexe de l’école maternelle Cao Son, à Lào Cai, facilite non seulement l’enseignement dans la commune mais porte aussi un message sur la protection de l’environnement. Une première dans le pays.

Ngai Phong Chô, une école maternelle à Lào Cai, est construite avec du plastique recyclé. Photo : GDTD

Cao Son est une commune montagneuse extrêmement démunie du district de Muong Khuong, province de Lào Cai (Nord). Les conditions de vie de ses habitants, essentiellement d’ethnie H’mông, se révèlent assez difficiles.

Auparavant, Ngai Phong Chô, une annexe de l’école maternelle Cao Son, se situait au centre du village éponyme, de la commune de Cao Son. Elle comptait trois classes accueillant 69 enfants âgés de 2 à 5 ans. Construite il y a bien longtemps, elle était en très mauvais état.

“À chaque pluie, les salles de classe connaissaient des infiltrations causées par des fuites dans la toiture. De plus, avec une superficie de seulement 400 m2, Ngai Phong Chô n’avait pas de cour de récréation”, partage l’enseignante Ly Vân Diêp.

Une œuvre d’art

Désireuse d’apporter sa contribution à la scolarisation des enfants en zone montagneuse, la Sarl de conseils pour l’investissement et le commerce Intraco a décidé de construire une nouvelle école, avec comme critères la sécurité et le respect de l’environnement.

Son idée a été très bien accueillie par les habitants du village, tous bien conscients qu’il s’agissait d’un ouvrage important, qui offrirait un meilleur environnement d’apprentissage à leurs enfants. De nombreuses familles se sont même déclarées prêtes à offrir des terres pour la construction de l’école.

“À la suite de la décision de construire une nouvelle école, nous avons tout de suite cherché, avec les investisseurs et les enseignants, un lieu convenable au sein du village. Le terrain de la famille de Thào Hô, du village de Ngai Phong Chô, situé à environ 400 m de l’ancienne école, s’est avéré être l’emplacement idéal”, raconte Sùng Van Binh, président du Comité populaire de la commune de Cao Son.

“J’ai décidé de donner mon terrain pour que mes enfants et mes petits-enfants puissent étudier dans de meilleures conditions”, confie M. Thào Hô.

S’étendant sur plus de 1.000 m2, le nouvel établissement dispose de trois salles de classe, d’une cuisine et de deux salles polyvalentes, permettant d’accueillir une centaine d’enfants. Il est entièrement construit en matériaux recyclés, ce qui a nécessité l’équivalent de 115 tonnes de déchets plastiques.

La construction s’inspire des caractéristiques des zones montagneuses, avec des toits qui se chevauchent et des clôtures multicolores comme les tenues de l’ethnie H’mông. Le tout crée un tableau coloré au milieu des forêts et montagnes.

Réduire les déchets plastiques

Enseignantes et élèves sont heureuses dans la nouvelle école. Photo : GDTD



“Mise en chantier en juin dernier, cette école a été mise en service à l’occasion de la nouvelle rentrée scolaire et de la fête de la mi-automne au début de septembre. Ce qui a apporté beaucoup de joie aux élèves et enseignants”, fait savoir Sên Thi Nhinh, directrice de l’école maternelle Cao Son.

À Lào Cai, le mouvement de prévention et de lutte contre les déchets plastiques a été accentué dans tous les districts et communes. De nombreux programmes comme “Échanger des déchets plastiques contre des fournitures scolaires”, “Samedi des bénévoles” ou encore “Dimanche vert” ont été organisés pour diffuser un message sur la protection de l’environnement.

En outre, des séances de sensibilisation, lors des activités périscolaires, se sont tenues dans les écoles de la province, mêlant dessins sur la protection de l’environnement et lutte contre les déchets plastiques et les plastiques à usage unique.

À travers chaque action et concours, les élèves ont acquis plus de connaissances sur les dangers des déchets plastiques, la nécessité du tri et du traitement à l’école et à la maison. Petit à petit, ils apprennent à dire “non” au plastique.

D’après Nguyên Van Vinh, chef du Bureau de l’éducation et de la formation du district de Muong Khuong, la première école en matériaux recyclés du Vietnam, construite à Ngai Phong Chô, revêt une signification importante dans les efforts nationaux de protection de l’environnement.

“Ces dernières années, le secteur de l’éducation et de la formation du district de Muong Khuong a toujours demandé aux établissements d’enseignement de promouvoir le mouvement contre les déchets plastiques et de sensibiliser à leurs effets nocifs. Ainsi, les élèves sont conscients de l’importance de la maîtrise des déchets plastiques et de la nécessité de s’orienter vers un changement d’habitudes, dans les écoles et au sein de la communauté”, informe M. Vinh.

“Les élèves sont une force importante et ont un impact positif sur toute la société. Après avoir été instruits par les enseignants sur la prévention des déchets plastiques, ils agiront à leur tour pour diffuser ces messages. Il s’agit d’un processus à long terme”, ajoute-t-il.

À l’école maternelle Cao Son, les enseignants et les élèves œuvrent régulièrement pour limiter l’utilisation de produits en plastique.

Pour diffuser un mode de vie plus vert, les enseignants guident habilement les élèves dans la fabrication en matériaux recyclés de nombreux objets du quotidien tels que pots de fleurs, boîtes... – CVN/VNA