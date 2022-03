Hanoi (VNA) - Le programme cible national de construction de la nouvelle ruralité pour la période 2021-2025 a récemment été approuvé par le Premier ministre, visant à ce qu’au moins 80% des communes du pays obtiennent le statut d’ici 2025.

Une plantation de théiers dans la province de Thai Nguyên (Nord).Photo : VNA

L’objectif global de ce programme consiste à poursuivre la construction de la nouvelle ruralité en association avec la restructuration agricole efficace, le développement économique rural et l’urbanisation ; à améliorer la vie matérielle et spirituelle des résidents ruraux; à promouvoir l’égalité des sexes.

Le programme vise également à développer des infrastructures socio-économiques synchrones et progressivement modernes dans les zones rurales; à assurer un environnement et un paysage verts, propres, beaux et sûrs ; et à stimuler la préservation de la culture traditionnelle, l’adaptation au changement climatique et le développement durable dans les zones rurales.

Parmi les objectifs pour 2025, le programme vise à ce qu’au moins 80 % des communes soient reconnues comme communes néo-rurales, dont environ 40% répondent aux critères rehaussés et au moins 10% sont des zones modèles.

On espère qu’au moins 50% des localités au niveau du district atteindront les critères de la nouvelle ruralité, avec au moins 20% satisfaisant les critères rehaussés ou désignées comme zones modèles.

Dans ce programme, le Vietnam s’efforcera également d’avoir environ 17 à 19 provinces et villes sous l’autorité centrale qui achèveront l’édification de la nouvelle ruralité.

Au moins 196.332 milliards de dôngs (8,6 milliards de dollars) du budget de l’État seront affectés aux travaux, dont 39.632 milliards de dôngs budget central et 156.700 milliards du budget local. Un total de plus de 2,455 billiards de dôngs devrait être mobilisé pour le programme entre 2021 et 2025. – VNA