Ce projet vise à améliorer la conscience et la capacité des cadres chargés des problèmes sur les enfants et des soins des enfants, à promouvoir le droit des enfants à participer aux problèmes les concernant et à contribuer à l’élaboration des politiques et lois de l'État dans ce domaine. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - D'ici 2027, à travers les activités de la jeunesse, au moins 50 millions d’opinions d'enfants sur les questions auxquelles ils s’intéressent, seront recueillies.C’est l'un des objectifs fixés par le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh dans un projet pour promouvoir la participation des enfants aux problèmes sur les enfants pour la période 2023-2027.Il s'agit d'un projet important pour améliorer la conscience et la capacité des cadres chargés des problèmes sur les enfants et des soins des enfants, de promouvoir le droit des enfants à participer aux problèmes les concernant et à contribuer à l’élaboration des politiques et lois de l'État dans ce domaine.Le projet vise également à créer des conditions permettant aux enfants d'avoir un bon environnement d'apprentissage, de se rencontrer, de s’informer de leurs droits et obligations en fonction de leur âge...-VNA