Des lots de marchandises adressés aux victimes zimbabwéennes. Photo: VNA



Pretoria (VNA) - L'ambassade du Vietnam, le bureau de la représentation de l'Agence vietnamienne d’information et l'Association des femmes vietnamiennes en Afrique du Sud ont remis le 30 avril de lots de marchandises d’assistance à un représentant de l'ambassade du Zimbabwe pour venir en aide aux victimes du cyclone Idai, survenu en mars dernier.

Les lots de marchandises comprennent deux tonnes de riz et d’aliments, des vêtements, des manuels et des articles scolaires.

Au nom de l'ambassadeur du Zimbabwe en Afrique du Sud, son épouse, Jessica Hamadziripi, a remercié les organes vietnamiens, les Vietnamiens en Afrique du Sud pour leurs bonnes actions accordées aux victimes zimbabwéennes.

Prenant la parole à la cérémonie de remise de marchandises, le deuxième secrétaire de l'ambassade du Vietnam en Afrique du Sud, Phuong Phuong Linh, a déclaré qu'en tant que pays fréquemment touché par les catastrophes naturelles, le Vietnam partageait les difficultés et les pertes subies par le peuple zimbabwéen.



Elle a espéré que le peuple zimbabwéen surmontera ces difficultés et réglera rapidement les conséquences du cyclone.

Selon les statistiques, le cyclone Idai a tué plus de 1.000 personnes au Mozambique, au Zimbabwe et au Malawi, et a directement affecté la vie quotidienne et les moyens de subsistance de plus de trois millions d'autres.

Au Zimbabwe, le cyclone a fait près de 300 morts. Les pertes matérielles sont estimées à plus de 200 millions de dollars.

La Banque mondiale a estimé que les pays touchés par le cyclone Idai auraient besoin de plus de deux milliards de dollars pour le rétablissement. -VNA