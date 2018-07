Photo : http://thanhtra.com.vn

Lai Chau (VNA) – Une délégation du Comité central de la Croix Rouge du Vietnam, de la compagnie générale des engrais et des produits chimiques relevant du groupe du gaz et du pétrole du Vietnam (Petro Vietnam) vient de remettre 197 millions de dôngs à la Croix Rouge de la province de Lai Chau afin d'assister les habitants gravement touchés par les crues et des affaissements de terrain vers la fin du mois de juin dernier.

Concrètement, une somme unitaire de 3 millions de dôngs a été remise à 23 foyers dont les maisons ont été entièrement détruites, 2 millions de dôngs unitaire à 19 autres foyers dont les maisons sont gravement endommagés (district de Phong Tho) ; 40 millions de dôngs à l’école primaire PHin Kho, commune de Mu Ca, district de Muong Nhe ; et de 25 millions de dôngs unitaire à l’école maternelle au village Na Hu et à l’école primaire Nam Cum, dans la commune de Bum Nua.

Lors de cette mission, la délégation s’est aussi rendue auprès de certains foyers grièvement touchés par des catastrophes naturelles en juin dernier dans le village de Sin Chai, commune de Sin Lo Lau, district de Phong Tho, pour les soutenir directement au niveau matériel.

Selon Bui Viet Cuong, président de l’Association de la Croix Rouge de Lai Chau, pour l’heure, plusieurs axes de communication vers les communes de Sin Lo Lau, Mo Si San, Dao San sont encore endommagés du fait des conséquences graves des crues. La délégation du Comité central de la Croix Rouge du Vietnam, de la compagnie générale des engrais et des produits chimiques relevant du groupe du gaz et du pétrole du Vietnam est la 3e délégation qui a pu accéder aux lieux isolés des catastrophes naturelles du district de Phong Tho.

Au cours des récente crues et pluies torrentielles, Lai Chau a recensé 16 morts, 9 portés disparus, 5 blessés, plus de 200 maisons entièrement effondrées pour une perte totale de 315 milliards de dôngs.-VNA