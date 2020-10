Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – La Radio la Voix du Vietnam a organisé dans la soirée du 30 octobre un spectacle intitulé «Amour pour le Centre » pour appeler l’assistance d'individus, d'agences, d'unités, d'entreprises à la population du Centre touchée fortement par les inondations.

Le comité d'organisation a collecté près de 13 milliards de dongs, y compris des espèces, des biens et les engagements de soutenir de nombreuses organisations, unités et individus nationaux et étrangers pour aider les sinistrés à surmonter cette période difficile.

Une vingtaine de performances artistiques avec des chansons s’orientant vers le Centre ont transmis des messages d'amour aux habitants des régions sinistrées.

Le 30 octobre, juste après le lancement d’une campagne de soutien aux personnes touchées par le typhon Molave (typhon No9 au Vietnam), le comité d'organisation a reçu plus de 5,5 milliards de dongs d'organisations, d'individus, dont la Banque commerciale par actions pour le commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank), 3 milliards de dongs ; la Compagnie par actions de raffinage et de pétrochimie Binh Son, un milliard de dongs,…

Auparavant, la province de Quang Ngai avait également reçu des milliards de dongs d’assistance de donateurs, des entreprises à travers le pays.

La province a été continuellement frappée par les inondations et les typhons, en particulier le typhon No9 qui a causé de lourdes pertes. La province a confirmé 13 personnes blessées, 169 maisons effondrées, près de 85.000 maisons ayant vu leur toit arraché et des centaines de maisons toujours inondées. - VNA