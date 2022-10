Hanoi (VNA) – Des centaines de citoyens vietnamiens piégés dans des emplois illégaux au Cambodge ont été secourus au cours des derniers mois, a déclaré jeudi 20 octobre à la presse la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang. Photo : VNA

La diplomate a indiqué que des cas dans lesquels des citoyens vietnamiens ont été escroqués dans des emplois illégaux et détenus au Cambodge rapportés par les médias ont eu lieu dans des zones sous la responsabilité du consulat général du Vietnam dans la province de Battambang.

Le consulat général s’est coordonné avec les autorités des localités cambodgiennes pour prendre des mesures pour aider et sauver les citoyens vietnamiens piégés dans des emplois illégaux dans les zones le long de la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande, a-t-elle fait savoir.

Selon elle, le consulat général a secouru et rapatrié une centaine de citoyens vietnamiens entre juillet et septembre de cette année. Depuis fin septembre, le consulat général s’est également coordonné avec les administrations locales pour libérer 171 autres citoyens.

Après avoir sauvé les travailleurs des employeurs illégaux, le consulat général a envoyé des fonctionnaires pour les rencontrer et a mis en place des mesures de protection des citoyens, telles que l’octroi de fournitures essentielles et la conduite de procédures de rapatriement.

La porte-parole a ajouté que le Département consulaire du ministère vietnamien des Affaires étrangères travaille également avec les agences et les localités concernées pour vérifier l’identité des citoyens secourus et les rapatrier du Cambodge.

Dans l’avenir, les agences vietnamiennes (le ministère des Affaires étrangères et les organes de représentation du Vietnam au Cambodge) continueront de travailler avec les autorités cambodgiennes et demanderont à la partie cambodgienne d’intensifier les inspections dans les zones susmentionnées pour sauver tout citoyen vietnamien piégé dans des emplois illégaux, tout en s’engageant à des mesures de protection des citoyens pour garantir leurs droits et intérêts légitimes, a-t-elle indiqué. – VNA