Des étudiants handicapés du programme Australian Awards . Photo : CVN

Hanoï (VNA) - Le gouvernement australien offrira 50 bourses (Australia Awards) à 36 étudiantes et 14 étudiants, pour leur permettre de suivre des programmes dans de prestigieuses universités australiennes en 2020.



Les étudiants seront sélectionnés en fonction de leurs résultats scolaires, de leur leadership et de leurs capacités d’apporter des changements positifs au Vietnam. Ils auront accès à l’enseignement supérieur en Australie, acquerront des connaissances dans de nombreux domaines tels que le développement économique, la gouvernance, la sécurité alimentaire, l’égalité des sexes, la santé, l’agriculture, la pêche, les infrastructures et la stabilité régionale.



"Mes efforts dans le passé ont porté leurs fruits. Je suis très excité et j'ai hâte de vivre l’expériences en Australie", a partagé Ly Sao Mai, au séminaire sur les études à l'étranger pour les étudiants du programme Australia Awards.



Reflétant l'engagement de l'Australie en faveur de l'inclusion sociale, un certain nombre de bourses du gouvernement australien sont attribuées à des étudiants handicapés, à des minorités ethniques et dans des zones rurales difficiles.



L’étudiant Nguyên Minh Tuân, travaillant dans un centre pour aveugles nommé Mai âm Thiên Ân à Hô Chi Minh-Ville, a partagé : "Cette bourse me donne l'opportunité d'étudier une maîtrise en éducation à l'université de Flinders. Je pense qu'après mon diplôme et mon retour au Vietnam, je pourrais contribuer à renforcer les programmes d'éducation inclusifs et à trouver des solutions pour améliorer l’accès à l’éducation des personnes handicapées dans les localités".



"La bourse donne à la prochaine génération de dirigeants, des connaissances et des compétences pour faire la différence. Après avoir terminé leur programme d’études en Australie, ces étudiants rentreront dans leur pays avec de nouvelles idées et de solides compétences professionnelles pour contribuer au développement du Vietnam. Je pense que les étudiants auront d’excellents résultats scolaires en Australie et je leur souhaite beaucoup de succès à l’avenir", a déclaré Robyn Mudie, ambassadrice de l’Australie au Vietnam.



Les 50 étudiants qui recevront cette bourse feront partie des plus de 6.000 étudiants vietnamiens auxquels le Gouvernement australien a accordé des bourses d'études à court et à long terme depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1973. De nombreux anciens élèves de la bourse du gouvernement australien occupent des postes de direction dans des agences gouvernementales ainsi que des entreprises privées dans toutes les régions du pays.



Les bourses font partie de l’investissement général du gouvernement australien dans le développement des ressources humaines au Vietnam. Cet engagement offre des possibilités d'apprentissage afin d'aider le Vietnam à réaliser ses aspirations et devenir un pays prospère et socialement inclusif.



L'Australian Awards (bourses australiennes) acceptera les demandes de bourses pour l'année universitaire 2020-2021, du 1er février 2020 au 30 avril 2020. Les informations détaillées sont en ligne ici : http://www.australiaawardsvietnam.org/index.php/en/. -CVN/VNA