Hanoï. Photo: vietnamfinance

Hanoi (VNA) - Singapour domine depuis longtemps le marché du capital-risque et le marché des capitaux privés en Asie du Sud-Est. Cependant, certains pays émergents dépasseraient probablement Singapour, dont le Vietnam et l'Indonésie qui sont les deux rivaux les plus potentiels, selon le Straits Times.



Ce quotidien singapourien a cité une étude réalisée par Bain & Company, selon laquelle environ 90% des investisseurs ont déclaré que le Vietnam et l'Indonésie seraient les marchés les plus "chauds" en Asie du Sud-Est ces 12 prochains mois.



Bain & Company prévoit également qu'au moins 10 "licornes" apparaîtront en Asie du Sud-Est d'ici 2024 - les nouvelles start-up atteindront rapidement une valeur marchande d'un milliard de dollars ou plus.



Les investisseurs ciblent de nouvelles destinations en Asie du Sud-Est, une région qui les attire en raison de certains facteurs tels que forte croissance économique, possibilité d’investir sur les marchés émergents et marché secondaire. Les entreprises technologiques attirent l'essentiel des nouveaux capitaux, le nombre d’affaires commerciales en 2017 ayant augmenté de 40% par rapport à 2014.



Depuis 2012, les 10 licornes, dont Grab, Go-Jek et Traveloka, ont généré une valeur de marché de 34 milliards de dollars, plaçant l'Asie du Sud-Est à la troisième place en Asie-Pacifique, juste après la Chine et l'Inde.



Les investisseurs sont particulièrement intéressés par le secteur technologique en plein boom en Asie du Sud-Est et par les autres industries de consommation.



Bain & Company espère que la technologie devrait représenter entre 20 et 40% de la valeur des transactions ces cinq prochaines années, en particulier dans le secteur des technologies financières. Bain & Company a ajouté que les investisseurs s'intéressaient aussi à la santé et à l'éducation - secteurs à potentiel de croissance à long terme. Selon les prévisions, les investissements dans ces deux secteurs doubleront dans un proche avenir. -CPV/VNA