Hanoï, 9 août (VNA) - Un atelier s'est tenu sous forme hybride le 8 août à Hanoï pour discuter de la manière d'attirer des ressources des Vietnamiens d'outre-mer au service du développement du tourisme.

Plus de 120 jeunes vietnamiens d'outre-mer visitent la ville cenrale de Huê dans le cadre du camps d'été 2023. Photo : VNA

Lors de l'atelier. Photo : VNA

L'ambassadeur Ngo Huong Nam, vice-président du du Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer du ministère des Affaires étrangères, a déclaré que les Vietnamiens d'outre-mer sont devenus une ressource importante contribuant au développement du tourisme au cours des dernières années.Depuis 2009, environ 700.000 à un million des Vietnamiens d'outre-mer sont rentrés au pays chaque année, soit l'équivalent du nombre de visiteurs en provenance du Japon - la troisième plus grande source de touristes étrangers au Vietnam. Par conséquent, les plus de 5,3 millions des Vietnamiens d'outre-mer forment un marché à fort potentiel pour le secteur du tourisme intérieur, a-t-il noté.Le responsable a cité le camp d'été du Vietnam, organisé pour les jeunes Vietnamiens d'outre-mer OV depuis 20 ans, à titre d'exemple, suggérant que des programmes similaires soient organisés pour attirer les visiteurs vietnamiens résidant à l’étranger.Soulignant la grande demande et le potentiel du marché touristique des Vietnamiens d'outre-mer, l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam a déclaré que ceux-ci peuvent contribuer au secteur du tourisme domestique en retournant rendre visite à leurs proches, en apprendre davantage sur les traditions et sonder les opportunités d'investissement.Les entreprises nationales mettent également en œuvre de nombreuses idées créatives pour attirer les voyageurs vietnamiens d'outre-mer, a-t-il ajouté.Lors de l'atelier, les représentants des Vietnamiens d'outre-mer ont parlé de la manière de mettre en jeu le rôle des expatriés vietnamiens dans l'attraction des touristes dans le pays, la demande des Vietnamiens d'outre-mer aux États-Unis et en Europe de retourner dans leur pays d'origine pour passer leurs vacances, et partager l'expérience de certains pays en matière de l’attraction des touristes.