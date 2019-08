Un modèle d'agriculture high-tech à Trang Bang, province de Tay Ninh (Sud). Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le gouvernement a promulgué la Résolution 53/NQ-CP sur les mesures d’encouragement et de promotion de l’investissement dans l’agriculture dans le but de placer le Vietnam dans la liste des 15 pays le plus développés du monde en la matière.

De nombreux grands groupes comme Vinamilk, Nafoods, TH, Dabaco Vietnam, Ba Huan, Lavifood… mettent en œuvre des projets d’investissement dans l’agriculture, high-tech notamment. Au premier semestre, plus de 1.630 entreprises ont investi dans l’agriculture, portant le nombre d’entreprises opérationnelles dans ce secteur à 11.000.

Cependant, le développement des entreprises dans l’agriculture reste encore modeste par rapport aux potentiels. Seuls 8% des entreprises du pays opèrent dans l’agriculture, essentiellement dans la sylviculture et l’aquaculture ou des PME. En outre, le secteur agricole rencontre les difficultés comme la faiblesse des infrastructures, le marché de consommation instable, les fonds…

Alors, la promulgation de cette résolution vise à promouvoir le rôle des entreprises et à les encourager à investir dans l’agriculture.

Selon le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Nguyen Xuan Cuong, de nouvelles politiques prises par le gouvernement sont de bons signes dans ce domaine. Le ministère va examiner et étudier la stratégie, les plans, les projets de développement du secteur, avec l’accent mis sur le développement des fruits et légumes, des produits aquatiques, du bois et des objets en bois...

La Banque d’Etat est chargée de fournir suffisamment de fonds et de régler les difficultés des entreprises ; le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, de favoriser l’utilisation de terrains.

Les localités, pour leur part, doivent prendre leurs propres politiques et cadres juridiques pour appliquer les technologies dans l’agriculture et créer les conditions favorables à la participation des entreprises aux programmes nationaux de promotion du commerce… -VNA