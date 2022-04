Hanoi (VNA) – L’ombre de la canicule devrait planer dans le Nord et le Centre à partir du 24 avril, les maxima atteignant 27 à 30 degrés et les minima 21-24 degrés et pouvant grimper à 36 degrés, a prévu le Centre national de prévision hydrométéorologique.

Les prochains jours vont être caniculaire dans le Nord et le Centre. Photo: VNA

Le soleil devra briller de tous ses feux depuis le 24 avril dans le delta du fleuve Rouge, le Nord-Ouest et la région montagneuse septentrionale du Centre et la région côtière, et être au zénith les 25-27 avril avec les températures bondissant à 35-37 degrés, voire à plus de 37 degrés à Hoa Binh, a-t-il précisé.Le thermomètre va flirter aussi avec la barre des 35-37 degrés dans la partie septentrionale du Centre, des 38 degrés dans sa zone montagneuse, avec des pointes locales à 39 degrés. L’amplitude thermique va s’affaiblir, le soleil descendre de son petit nuage mais régner sans partage durant la journée, a-t-il ajouté.Ces régions ne seront pas les seules à suffoquer. Une vague de chaleur va aussi toucher la capile Hanoi les 25-26 avril, affichant le jour 35-36 degrés. Le mercure devrait indiquer plus de 35 degrés entre 13 et 16 heures.Une bonne nouvelle cependant : dans leurs estimations sur les tendances météorologiques de mai à octobre 2022, les experts ont fait savoir que la canicule devrait frapper le Nord et le Centre plus tard que d’habitude et que les vagues de chaleur ne seraient pas trop intenses et ne se prolongeraient pas.En mai-juillet 2022, la température dans le Nord devra avoisiner la moyenne de plusieurs années. En août-septembre, elle est supérieure de 0,5 à 1 degré à la même période de l’année et le soleil serait de sortie toute la journée. – VNA