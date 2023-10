Panorama de l'atelier. Photo: VNA

Dong Nai (VNA) - Dans l'après-midi du 12 octobre, dans la province de Dong Nai (Sud), s'est tenu un atelier consacré à l'attraction des investissements verts dans la région Sud-Est, organisé par le journal « Nguoi Lao Dong » (Travailleur).



En tant que première région du pays en termes d'investissements directs étrangers, le Sud-Est a le potentiel d'attirer des capitaux de haute qualité.



Selon Do Thien Anh Tuan, enseignant de “Fulbright School of Public Policy and Management”, dans la région Sud-Est, 692 entreprises sont soumises à un inventaire de leurs émissions de gaz à effet de serre.



Il s'agit d'un défi, c'est pourquoi un programme-cadre est nécessaire, a-t-il estimé, ajoutant que parallèlement, il fallait intégrer la réduction des émissions dans les programmes des ministères et d'autres organes compétents.



Selon le prof. associé-docteur Pham Tien Dat, directeur de l'Université de finance et de marketing, l'investissement vert produit non seulement des effets positifs sur la lutte contre le changement climatique et la protection de l'environnement, mais apporte également de grands avantages à l'économie.



Les entreprises qui appliquent des technologies vertes attireront davantage de capitaux de la part des investisseurs et augmenteront le nombre de leurs clients, a-t-il indiqué.



De son côté, le docteur Nguyen Dinh Cung, ancien directeur de l'Institut central de recherche en gestion économique, a recommandé à la région Sud-Est de chercher à attirer des projets d’investissement dotés de hautes technologies respectueuses de l’environnement et de se concentrer sur le traitement des déchets et de la pollution.-VNA