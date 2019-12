Hanoi, 18 décembre (VNA) - Les journalistes de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) ont l’occasion d’améliorer leurs compétences professionnelles lors d’un atelier de presse intitulé "De la presse écrite au multimédia, une reconversion évidente" du 13 au 16 décembre à Hanoï.

Les journalistes de la VNA ont participé à l’atelier "De la presse écrite au multimédia, une reconversion évidente", tenu du 13 au 16 décembre à Hanoï.

Photo : Hông Anh/CVN

Cet atelier est le fruit de collaboration entre la Délégation générale Wallonie-Bruxelles et la VNA.

L'information donnée par Alain Gérard, professeur de web journalisme à l’Université libre de Bruxelles, s’inscrit dans un projet ambitieux "mis en œuvre à la demande de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) en collaboration avec l’agence Belga, la RTBF et l’ULB, qui vise à organiser des stages de formation de journalistes vietnamiens en vue de renforcer leurs compétences et améliorer la qualité de l’information en français dispensée par la dite Agence", a affirmé Nicolas Dervaux, directeur-coordination administrative de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Hanoï.



En effet, cet atelier s’est concentré sur le journalisme web et aussi l’utilisation des réseaux sociaux dans le métier. Le formateur venu de Belgique a également partagé ses compétences et expériences professionnelles aux journalistes vietnamiens, en soulignant les techniques de rédaction web. "J’ai essayé de leur faire comprendre aussi, qu’il n’y pas de web journalisme d’un côté et des journalistes de l’autre. Il n’y a que des journalistes. Les journalistes de demain, devraient être capables à la fois d’être journaliste sur le papier, mais aussi journaliste sur le web. C’est le grand challenge", a confié Alain Gérard.



Nouvelles compétences pour les rédacteurs web

Alain Gérard a expliqué des techniques rédactionnelles nécessaires pour un article web. Photo : Hông Anh/CVN



Au cours de cet atelier, hormis la théorie, le formateur a proposé des exercices pratiques aux journalistes qui se sont entrainés à la production d’un article web long format et à son "attractivité" sur les réseaux sociaux. Cette approche a semblé vraiment utile à ceux qui travaillent sur le terrain. "Cet atelier de formation m’a apporté de nouvelles connaissances concernant le métier journalistique. Les savoirs reçus m’ont effectivement inspiré à travailler davantage sur le web, une tendance actuelle du journalisme à laquelle j’essaye encore de m’habituer", a affirmé Quyêt Chiên, journaliste de la VNA à la province de Hà Giang (Nord).



Les participants ont exprimé leur intérêt par rapport au programme de formation proposé par M. Gérard. "Je travaille depuis une vingtaine d’années chez la VNA et je suis chargé des articles en français sur le web. Cette formation correspondait effectivement à nos besoins actuels. J’ai acquis d’énormes savoirs liés à la rédaction web et j’ai ainsi échangé avec des collègues ayant plus d’expériences", a confié Vân Hà, rédactrice de la VNA à Hanoï.

La remise des certificats aux journalistes de la VNA participant à cet atelier de presse. Photo : Duong Dang/CVN



En dépit des difficultés linguistiques du début, les apprenants et le formateur ont réussi à créer une ambiance de travail interactive. Les connaissances et surtout les expériences partagées dans cet atelier seront certainement en compagnie des journalistes de la VNA dans les temps à venir, surtout dans le contexte où cette agence cherche à devenir un groupe de multimédia au Vietnam.



Une formation identique se déroulera du 18 au 21 décembre à Hô Chi Minh-Ville.- CVN/VNA