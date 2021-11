Photo: UNDP Vietnam

Hanoï (VNA) - L'Administration des mers et des îles du Vietnam (VASI), relevant du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), a organisé dans l'après-midi du 5 novembre un atelier de consultation basé sur un rapport sur les scénarios de l'économie bleue pour le Vietnam.

Développé par le PNUD et VASI, le rapport sur les scénarios de l'économie bleue envisage le potentiel de l'économie bleue au Vietnam en évaluant la contribution des secteurs économiques marins au développement durable. Il sera lancé lors de la Conférence internationale sur « L'économie océanique durable et l'adaptation au changement climatique » présidée par le Vietnam et la Norvège avec le soutien technique du PNUD les 13 et 14 décembre 2021 à Hanoï.

Les participants en ligne et hors ligne de l'atelier de consultation comprenaient des représentants de différents ministères, provinces, de l'ambassade de Norvège au Vietnam, d'instituts et organisations internationales telles que la Banque mondiale, la BAD, la KOICA, l'UICN et le WWF.

Photo: VNA

Participant à l'atelier, Dao Xuan Lai de l'Unité du changement climatique et de l'environnement du PNUD au Vietnam a déclaré: "L'économie bleue est une combinaison de différents secteurs économiques étroitement liés à l'environnement marin sans frontières claires. Le développement d'une industrie peut avoir des impacts positifs ou négatifs sur d'autres. Par conséquent, une approche et une coordination multisectorielles sont nécessaires pour optimiser le développement de l'économie bleue du Vietnam.".

Lors de l'atelier, les experts ont présenté un résumé de la recherche thématique sur les secteurs économiques marins des énergies renouvelables, du pétrole et du gaz, de l'aquaculture, du transport maritime, du tourisme et de l'environnement dont la situation actuelle, les défis et les opportunités, les liens avec les ODD et les scénarios de développement. -VNA